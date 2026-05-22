Hito confirmado en la geología: China halla uno de los mayores yacimientos de tierras raras del mundo con 9,67 millones de toneladas de óxidos

Según informes basados en datos del Ministerio de Recursos Naturales de China, se han identificado alrededor de 9,67 millones de toneladas de óxidos en uno de los mayores yacimientos de tierras raras del mundo. La importancia de este hallazgo radica principalmente en su enorme escala; la nueva estimación supone un incremento considerable respecto a las reservas conocidas anteriormente y, además, incluye recursos asociados de fluorita y barita, minerales muy valiosos para diversas aplicaciones estratégicas.

Las tierras raras ligeras, entre ellas el neodimio y el praseodimio, son esenciales para fabricar imanes permanentes utilizados en motores eléctricos, turbinas eólicas, dispositivos electrónicos avanzados y tecnología militar. Por ello, el interés no se limita únicamente a la minería, sino también al control de las cadenas globales de suministro. Un estudio publicado en Nature Communications sobre grandes depósitos de tierras raras vinculados a carbonatitas explica que estas enormes concentraciones minerales se forman gracias a procesos magmáticos profundos y a una evolución geológica prolongada.

China alberga uno de los mayores yacimientos de tierras raras

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos formado por el escandio, el itrio y los 15 elementos de la serie de los lantánidos: lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio. A pesar de su nombre, muchas de estas sustancias no son especialmente escasas en la corteza terrestre. De hecho, elementos como el cerio, el itrio o el neodimio son relativamente abundantes. Se denominan «raras» porque resulta poco habitual encontrarlas en estado puro.

El hallazgo de uno de los mayores yacimientos de tierras raras del mundo podría reforzar aún más la posición de China, consolidando el dominio de Pekín sobre unos recursos considerados esenciales para la tecnología, la transición energética y la industria de defensa a escala global. Los expertos de la Academia China de Ciencias aseguran que este yacimiento de tierras raras modifica de forma significativa una de las ideas más arraigadas en la geología minera del país, según la cual los minerales pesados se concentraban principalmente en el sur y las tierras raras ligeras en el norte.

Fluorita y barita

Las nuevas exploraciones realizadas en la zona minera de Maoniuping, ubicada en el condado de Mianning, han confirmado la presencia de 9,67 millones de toneladas de óxidos de tierras raras. Esta cifra representa un aumento superior al 300% respecto a las reservas estimadas anteriormente, según informó el Ministerio de Recursos Naturales de China. Además de los óxidos de tierras raras, se identificaron 27,1 millones de toneladas de fluorita y 37,2 millones de toneladas de barita, ambos considerados depósitos de escala excepcional por su elevado valor industrial y estratégico.

La fluorita es una materia prima clave para la fabricación de semiconductores y baterías de ion-litio, dos sectores estratégicos para la industria tecnológica y energética. Por su parte, la barita desempeña un papel esencial en la extracción de petróleo y gas, ya que se utiliza para estabilizar pozos de perforación y prevenir reventones durante las operaciones.

Según señala Wang Denghong en declaraciones al South China Morning Post, los hallazgos de fluorita y barita son los verdaderamente «impresionantes». Sin estos minerales, afirma, la exploración moderna de hidrocarburos (incluida la extracción de esquisto mediante fracking) quedaría prácticamente paralizada.

Ésta no es la única noticia positiva para Pekín. Paralelamente, la provincia china de Gansu ha anunciado el hallazgo de 51.455 toneladas adicionales de antimonio en el condado de Tanchang, situado en el noroeste del país. Este mineral resulta fundamental para la fabricación de retardantes de fuego utilizados en plásticos, componentes electrónicos y diversos materiales industriales. Según el departamento provincial de recursos naturales, el hallazgo permitirá aumentar las reservas de la zona en más de un 50%.

Panorama global

Actualmente, China concentra cerca del 90% de la capacidad mundial de refinado de tierras raras y más del 60% de la producción minera global.

Según un informe del United States Geological Survey (Servicio Geológico de Estados Unidos), las reservas mundiales de óxidos de tierras raras se estiman en torno a los 90 millones de toneladas. En este estudio, China aparece como el principal país con unas reservas iniciales de 44 millones de toneladas, pero el nuevo hallazgo de 9,7 millones de toneladas en el yacimiento de Sichuan elevaría su total aproximado a 53,7 millones de toneladas, lo que supondría alrededor del 53,9% de las reservas globales.

Tras China, Brasil se sitúa en segunda posición con unas 21 millones de toneladas, seguido por Australia con aproximadamente 6,3 millones. Más atrás aparecen Rusia con 3,8 millones y Vietnam con 3,5 millones. En posiciones inferiores del ranking se encuentran Estados Unidos con 1,9 millones de toneladas, Groenlandia con 1,5 millones, Tanzania con 890.000 toneladas, Sudáfrica con 860.000 y Canadá con 830.000.

Sin embargo, disponer de reservas no implica necesariamente capacidad de explotación, y en este aspecto China vuelve a destacar como el actor dominante a nivel global. En 2025, el país produjo alrededor de 270.000 toneladas de tierras raras, muy por encima de las 51.000 toneladas de Estados Unidos, segundo productor mundial, y las 29.000 toneladas de Australia.