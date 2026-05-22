VIVIENDA

Sumar ataca a sus propios socios de Gobierno por acudir al SIMA con Casa 47: «La vivienda no es un negocio»

Sumar ha denunciado que presentaran la actividad de la entidad pública donde se trata la vivienda como "bien de inversión"

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Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.
Alba Martín

Sumar ha criticado este viernes a sus propios socios de Gobierno por acudir en nombre de la empresa pública de Vivienda Casa 47 a la gran feria inmobiliaria SIMA 2026 en la que, según palabras de su portavoz en el Congreso, Alberto Ibáñez, «se trata la vivienda como un bien de mercado y no como un derecho».

El también diputado de Compromís ha denunciado que en dicho evento se presenta la vivienda como un bien de inversión y se ofrece como el gran escaparate de proyectos residenciales nacionales e internacionales, con oferta en Madrid, costa mediterránea, islas y destinos globales como Estados Unidos, México o Emiratos Árabes.

En este sentido, Ibáñez ha denunciado la «incoherente» participación de su propio Ejecutivo con la empresa pública de vivienda en este evento y por ello ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para pedir cuentas a sus compañeros de Gobierno.

Así, el diputado pregunta al Ejecutivo si ve coherente participar en una feria «que trata la vivienda como un bien de mercado y no como un derecho», y sobre qué tipo de información se está ofreciendo de Casa 47 en el evento y si hay previsión de seguir participando en próximas ediciones.

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