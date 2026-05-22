El también diputado de Compromís ha denunciado que en dicho evento se presenta la vivienda como un bien de inversión y se ofrece como el gran escaparate de proyectos residenciales nacionales e internacionales, con oferta en Madrid, costa mediterránea, islas y destinos globales como Estados Unidos, México o Emiratos Árabes.

En este sentido, Ibáñez ha denunciado la «incoherente» participación de su propio Ejecutivo con la empresa pública de vivienda en este evento y por ello ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para pedir cuentas a sus compañeros de Gobierno.

Así, el diputado pregunta al Ejecutivo si ve coherente participar en una feria «que trata la vivienda como un bien de mercado y no como un derecho», y sobre qué tipo de información se está ofreciendo de Casa 47 en el evento y si hay previsión de seguir participando en próximas ediciones.