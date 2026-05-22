Puig sufre la mayor caída de su historia, un 14%, y se deja 1.200 millones de valor y pierde todo lo ganado desde que se anunciaran las negociaciones.

El castigo resulta de que ayer, con el mercado cerrado tanto en España como en Estados Unidos, la compañía anunciara la ruptura de negociaciones de fusión con Estée Lauder.

La caída de Puig ha dejado a la acción al borde de los 15 euros. Según Puig, esta decisión no cambia su estrategia, que sigue enfocada en el segmento premium, la construcción de marcas, creatividad, agilidad y generación de valor a largo plazo.

En la nota, apunta que su sólida estructura de capital le da la flexibilidad para perseguir una gama de opciones estratégicas alineadas con sus prioridades a largo plazo. Puig continuará con su enfoque de M&A selectivo y orientado al valor para seguir completando su cartera.

Para los analistas de Renta 4 la noticia es negativa, en los últimos dos meses todo apuntaba a una combinación de los dos grupos. Desde que las conversaciones se hicieron oficiales (23 de marzo), el precio de las acciones de Puig han subido un 15% (de 15,5 a 17,7 eur/acc.).

Los analistas anticipan una correción

“Es de esperar que veamos hoy una corrección hacia los niveles pre-rumores. El mínimo histórico es de 13,2 EUR/acc”, añaden los expertos.

También creen que Puig debería reaccionar rápidamente para recuperar la confianza del mercado. La no fusión con Estee Lauder se une al intento de adquirir las marcas de Kering Beauty (finalmente adquiridas por L’Oreal).

Para ello, los analistas aseguran que es preciso que Puig explique al mercado las razones para poner fin a las conversaciones, relance su Capital Markets Day (postpuesto por la s negociaciones con EL), y quizá anunciar un plan de recompra de acciones para demostrar al mercado la infravaloración de la compañía.

Una corrección significativa en la cotización podría abrir una oportunidad de compra en el valor. Renta 4 reitera su recomendación de SOBREPONDERAR con P.O. 20,80 eur/acc.

Declaraciones de Albesa

El ceo de la compañía, Jose Manuel Albesa, ha dicho que las conversaciones mantenidas con Estée Lauder han sido «enriquecedoras» y ha destacado que Puig cuenta con una sólida trayectoria de crecimiento, por encima del mercado de la belleza ‘premium’.

«Seguimos plenamente enfocados en la ejecución de nuestra estrategia y en impulsar un crecimiento rentable, velando en todo momento por los intereses de todos nuestros ‘stakeholders’», ha asegurado.

Además, Albesa defiende que Puig ha demostrado una cultura diferencial que le ha permitido cumplir con todos sus compromisos desde su salida a Bolsa: «Alcanzando los objetivos de crecimiento, mejora del margen y reforzando nuestro balance».

Asimismo, ha destacado que una «sólida estructura de capital» les otorga flexibilidad para acometer un amplio abanico de alternativas estratégicas alineadas con las prioridades de la compañía a largo plazo.

«Continuaremos aplicando un enfoque altamente selectivo y orientado a la creación de valor en M&A, para seguir complementando nuestro portfolio», ha añadido.