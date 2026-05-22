‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 22 de mayo

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de Telecinco que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que el equipo, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, hace un trabajo verdaderamente impresionante para seguir contando con los testimonios más buscados en cuanto a la prensa del corazón se refiere. Tras la entrevista de Almudena Mateos, Rocío Muñoz, Carlos Lozano y Marisa Jara en la entrega emitida la semana pasada, ha llegado el momento más que perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 22 de mayo.

Rocío Flores y Raquel Mosquera

Con motivo del 25.º aniversario de la muerte de Pedro Carrasco, Rocío Flores (que tenía 4 años cuando el boxeador falleció) y Raquel Mosquera (última mujer del deportista) recordarán juntas, por primera vez, muchos episodios que fueron clave en la historia de la familia. Pero no todo queda ahí, puesto que la hija de Rocío Carrasco aprovechará esta ocasión para revivir instantes de su infancia y, sobre todo, descubrir diversos objetos que, hasta el momento, no habían visto la luz.

Alejandra Rubio

La nieta de María Teresa Campos concederá su primera entrevista después de que se haya publicado su primer libro. De esta forma, la joven tendrá la oportunidad de responder a todas y cada una de las críticas recibidas durante estos meses. Todo ello mientras compartirá detalles de su segundo embarazo y de los preparativos que está llevando a cabo para la bienvenida de su hija, cuyo sexo fue confirmado por ella y por Carlo Costanzia a través de un emotivo vídeo compartido en Instagram.

Vanesa Bouza y su hijo

La ex concursante de Gran Hermano se sentará en el plató de De Viernes junto a su hijo Alejandro. Ambos darán ese paso para tratar de resolver, de una vez por todas, esas diferencias que les separan. Por si fuera poco, la gallega se pronunciará sobre cómo está haciendo frente al comportamiento del joven, así como los complicados momentos que han vivido tanto ella como Javier Mouzo, su marido. En cuanto a Alejandro, reprocha a Vanesa Bouza su ausencia como madre y le exige que le pida perdón por los errores cometidos.

Almudena Porras

La ex participante de la novena edición de La isla de las tentaciones, que fue expulsada la semana pasada de Supervivientes 2026, se sincerará como nunca sobre su experiencia en los Cayos Cochinos de Honduras. Por si fuera poco, la andaluza participará en el debate del reality junto a Marisa Jara, Rocío Flores, María Jesús Ruiz e Ylenia Padilla, donde conocerán la última hora de los concursantes.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.