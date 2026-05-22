Registran un terremoto de magnitud 4,8 en aguas situadas al norte de Gran Canaria

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4.8 en la Escala de Richter, sentido por la población, en aguas situadas al norte de la isla de Gran Canaria. En concreto, el sismo ha sido detectado a las 09:50 horas a una profundidad de 30 kilómetros, según datos del organismo estatal.

El IGN ha informado de que el terremoto ha sido sentido por los ciudadanos en varios puntos de la isla, entre ellas en la capital, Las Palmas de Gran Canaria, y la zona de Almatriche.

El temblor también se ha hecho notar en las localidades de Becerril, Carrizal, Gáldar, Los Quintanas y Piso Firme, Puerto de Las Nieves, Tenteniguada, Agüimes, El Lomo de Valleseco, Agaete, Casa de la Cal de San Mateo, Ingenio y Temisas.

Este jueves, 21 de mayo, el IGN también registró varios temblores en distintas zonas de las islas.

Enjambre sísmico en el Teide

El pasado mes de febrero las autoridades registraron un gran enjambre sísmico en las Cañadas del Teide (Tenerife) con más de 2.500 terremotos de baja intensidad que se sintieron en diversos municipios de Tenerife y Gran Canaria.

La zona del seísmo es conocida como Volcán de Enmedio, a medio camino entre las islas capitalinas, donde es frecuente que se produzcan eventos de este tipo. De hecho, en esa misma zona se registró el terremoto de mayor magnitud de los últimos años en Canarias, uno de 4.2 en 2019; en 2022 y 2023 se registraron sendos seísmos de magnitud 3.7, y en 2024, uno de 3.6.

El IGN hizo un llamado a la calma asegurando que los enjambres no aumentan el riesgo de erupción a corto plazo en el Teide. Además, recalcó que cuenta con una red de más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla para monitorizar todos los parámetros posibles.