Descuentos de hasta 700€ en portátiles Apple en FNAC: este MacBook Air ya está volando

El MacBook Air es uno de los portátiles más deseados de Apple y del mercado en general, porque la marca lleva años mejorándolo. Tiene un diseño muy ligero, una autonomía que le da bastantes vueltas a cualquier otro portátil del mercado y un rendimiento que responde en todos los sentidos. Además, con el chip M3 de Apple.

Y lo más curioso es que todas estas características se mantienen en un formato relativamente ‘grande’, con una pantalla de 15,3 pulgadas que lo hace supercómodo para llevar a cualquier parte. Eso no es todo, porque FNAC ha lanzado ofertas en portátiles Apple y ha rebajado el MacBook Air 15,3» M3 un 42%, así que puedes comprarlo por menos de 1.000€, cuando su precio original es de 1.709€. ¡Chollazo!

Lo mejor de este MacBook Air de Apple

El chip M3 con CPU de 8 núcleos y GPU de 10 núcleos mejora el rendimiento en multitarea.

Autonomía de hasta 18 horas para olvidarte del cargador.

La pantalla Liquid Retina de 15,3 pulgadas y resolución 2880 x 1864 proporciona una experiencia de calidad.

Pesa solo 1,51 kg y tiene un grosor de apenas 1,15 cm.

Este es el portátil de Apple más equilibrado (ahora en oferta)

Si tuviéramos que definir el MacBook Air 15,3» con una sola palabra, sería equilibrado. Es un portátil con un muy buen rendimiento, funcionamiento silencioso, una de las mejores autonomías del mercado y un funcionamiento muy cómodo, tanto en casa como fuera.

El chip M3 permite ejecutar tareas exigentes con bastante soltura, a pesar de que es un portátil muy fino. Aunque también está disponible con una pantalla de 13,6», esta de 15,3» es muy práctica para el día a día. Y como el portátil Apple es tan fino, no tendrás la sensación de estar ante un equipo gigante ni incómodo.

Hasta 700€ de descuento en ordenadores Apple

FNAC acaba de lanzar una promoción que seguro que vas a querer aprovechar: hasta 700€ de descuento en ordenadores Apple. Todos los dispositivos de Apple se sitúan en lo más alto de sus respectivas categorías, porque son productos premium con precios altos y características a la altura.

La cuestión es que no a todo el mundo le compensa pagar lo que cuestan, hasta que aparecen promociones especiales. Como la que acaba de lanzar FNAC, que rebaja hasta 700€ algunos de los ordenadores Apple más demandados. ¡Tienes que aprovecharlo!

Además del descuento de hasta 700€ en portátiles Apple, FNAC tiene descuentos en otros dispositivos Apple que no suelen estar rebajados. ¡Empieza por este MacBook Air a menos de 1.000€!

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