¿Qué almohada comprar en 2026? Comparativa de Pikolin, Flex, Ikea y más

¿Te has parado a pensar alguna vez en el peso que tiene una almohada en lo bien (o mal) que dormimos por la noche? Cada vez sabemos más sobre la higiene del sueño, incluso por fin hemos entendido lo importante que es dormir en un buen colchón y cambiarlo cada varios años. Ocurre lo mismo con las almohadas, que son uno de los elementos más importantes para conseguir un descanso reparador.

Eso sí, la mejor almohada para dormir no es la misma para todo el mundo. Influye mucho nuestra postura, si preferimos un soporte más rígido o uno más blandito, y hasta si tenemos dolores de cuello o en la zona cervical. El sector del descanso ha avanzado mucho en los últimos años, y hoy también encontramos tecnología que nos hace la vida más fácil, como tejidos termorreguladores, materiales sostenibles y hasta almohadas que hidratan la piel. Hemos fichado las mejores almohadas de 2026, las comparamos y te ayudamos a elegir la que más te conviene. ¡Toma nota!

Comparativa de las mejores almohadas de 2026

DUCA de Kave Home, una almohada de plumón mullida

Si te gusta la sensación de ‘hundirte’ en la almohada, el modelo Duca de Kave Home recupera ese encanto de las almohadas de toda la vida con un relleno de un 10% de plumón y un 90% de pluma de pato blanco. Tiene una firmeza baja-media, así que es perfecta si estás buscando una acogida más suave frente a las almohadas viscoelásticas.

Ideal si duermes… : boca abajo o cambiar mucho de postura durante la noche.

: boca abajo o cambiar mucho de postura durante la noche. Punto fuerte : acogida natural y capacidad para adaptarse a la forma de la cabeza.

: acogida natural y capacidad para adaptarse a la forma de la cabeza. A mejorar: necesita un mantenimiento habitual para recuperar el volumen del relleno.

Almohada 100% fibra cardada Aznarina de Colchones Aznar, muy fácil de mantener

Para entrar dentro de las mejores almohadas de 2026 no es necesario que los modelos estén fabricados con materiales premium. La Aznarina de Colchones Aznar es una almohada de fibra con un núcleo de fibra hueca cardada y siliconada que proporciona una firmeza media. Además, los canales interiores favorecen la circulación del aire para una sensación más fresquita durante la noche.

Ideal si duermes… : boca arriba o te mueves mucho por la noche.

: boca arriba o te mueves mucho por la noche. Punto fuerte : es transpirable, fácil de lavar y con una buena recuperación.

: es transpirable, fácil de lavar y con una buena recuperación. A mejorar: la firmeza media se queda corta si necesitas una mejor almohada cervical con más soporte.

Almohada Memory Gel de Pikolin, perfecta si no pasas toda la noche en la misma postura

Si empiezas durmiendo de lado y acabas boca arriba o boca abajo, la Memory Gel de Pikolin es tu almohada. Es la que mejor se adapta a los cambios de postura, gracias al núcleo de almohada viscoelástica con partículas de gel. Tiene una firmeza media con una acogida progresiva que reparte la presión sobre la cabeza y el cuello para una alineación cervical más natural.

Ideal si duermes… : cambiando mucho de postura y no te encasillas en ningún tipo.

: cambiando mucho de postura y no te encasillas en ningún tipo. Punto fuerte : el gel integrado mejora la sensación térmica sin renunciar al soporte de una buena almohada cervical.

: el gel integrado mejora la sensación térmica sin renunciar al soporte de una buena almohada cervical. A mejorar: necesita un breve periodo de adaptación, sobre todo si vienes de utilizar una almohada de fibra o una almohada de plumón.

SKOGSFRÄKEN de Ikea, cómoda sin gastar demasiado

Para encontrar la mejor almohada en calidad-precio no necesitas irte a la gama más alta. La SKOGSFRÄKEN de Ikea tiene un relleno de fibra hueca reciclada con una buena altura, así como una funda de lyocell y poliéster reciclado que reduce la humedad durante la noche. Así que el resultado es una almohada cómoda, fresquita y muy fácil de mantener.

Ideal si duermes… : de lado o boca arriba.

: de lado o boca arriba. Punto fuerte : buen precio, es transpirable, con un mantenimiento sencillo y materiales reciclados.

: buen precio, es transpirable, con un mantenimiento sencillo y materiales reciclados. A mejorar: no tiene la adaptación de una almohada viscoelástica ni es la mejor almohada para el dolor de cuello.

Flex Almohada SKIN+, mejora la rutina de noche

Si por algo destaca la SKIN+ de Flex con respecto a las mejores almohadas de 2026 de esta comparativa es que tiene tecnología Skin+. Es un tejido con microcápsulas que se activa con el movimiento durante la noche para liberar carotenoides antioxidantes, lo que protege la piel frente al estrés oxidativo y mejora la sensación de hidratación. Por lo demás, tiene firmeza media y ayuda a alinear bien el cuello y la cabeza.

Ideal si duermes… : de lado o boca arriba.

: de lado o boca arriba. Punto fuerte : tecnología exclusiva de microcápsulas antioxidantes.

: tecnología exclusiva de microcápsulas antioxidantes. A mejorar: requiere un lavado más delicado (30ºC y sin secadora) para mantener las propiedades del tejido.

Almohada 100% fibra hueca Antialérgica Fiber de Colchones Aznar, una almohada práctica para el día a día

Esta es la mejor almohada para dormir porque lo hace casi todo bien. Es una almohada de fibra con núcleo de fibra hueca, muy versátil, y puede recuperar de maravilla su forma después de cada uso. Los canales internos favorecen la circulación del aire para mantener un descanso más fresquito y cómodo.

Ideal si duermes… : boca arriba o alternas varias posturas durante la noche.

: boca arriba o alternas varias posturas durante la noche. Punto fuerte : buena ventilación con tratamientos antialérgicos y un mantenimiento sencillo.

: buena ventilación con tratamientos antialérgicos y un mantenimiento sencillo. A mejorar: soporte uniforme, más que ergonómico, así que no es ideal si necesitas más adaptación o tienes dolores cervicales.

Almohada Viscosense de Factory Colchón, un buen soporte para dolor cervical

Si estás buscando la mejor almohada cervical, que priorice el soporte del cuello frente a la sensación mullida, la Viscosense de Factory Colchón es una de las más interesantes. El núcleo de almohada viscoelástica se adapta muy bien al contorno de la cabeza y al cuello para mantener una buena postura durante toda la noche sin que pierda ese soporte a medida que pasa la noche.

Ideal si duermes… : de lado.

: de lado. Punto fuerte : soporte estable durante toda la noche para evitar dolores de cuello por la mañana.

: soporte estable durante toda la noche para evitar dolores de cuello por la mañana. A mejorar: si prefieres una almohada más suave y flexible, no es para ti.

Almohada de Microfibra Elite de Emma, la única personalizable

Si no te conformas con una sola almohada, con la Elite de Emma puedes tener varias en una. Es la más versátil y personalizable de esta selección, porque tiene un diseño con dos capas de microfibra de distinto grosor para modificar la altura y la firmeza a tu gusto. Y a esto se le suma la tecnología Emma AirGrid, una estructura de gel termorreguladora que favorece la circulación del aire durante la noche.

Ideal si duermes… : en distintas posturas.

: en distintas posturas. Punto fuerte : el diseño modular permite personalizar el soporte.

: el diseño modular permite personalizar el soporte. A mejorar: el mantenimiento del núcleo es algo más delicado que en otras almohadas, porque las capas interiores no se pueden lavar directamente en la lavadora.

Almohada TEMPUR® Symphony de Bed’s, soporte cervical premium

Dentro de las mejores almohadas de 2026, la TEMPUR Symphony tiene un diseño ergonómico de doble cara que permite utilizar una superficie específica para dormir de lado y otra, con forma arqueada, para dormir boca arriba. Es también muy versátil, con un núcleo fabricado con el material TEMPUR, desarrollado a partir de la tecnología viscoelástica inspirada en la que utilizaban originalmente en la NASA.

Ideal si duermes… : de lado y boca arriba.

: de lado y boca arriba. Punto fuerte : diseño ergonómico de doble cara y una de las más completas si buscas la mejor almohada cervical de alta gama.

: diseño ergonómico de doble cara y una de las más completas si buscas la de alta gama. A mejorar: requiere varios días de adaptación, sobre todo si vienes de utilizar una almohada más blanca.

Duvet de Maisons du Monde, envolvente y cómoda

Cerramos esta selección de las mejores almohadas de 2026 con la Reca Bedding Duvet, una de las almohadas de plumón más interesantes de esta selección. Tiene un relleno con un 90% de plumas y un 10% de plumón de pato, por lo que tiene un equilibrio estupendo entre la suavidad y la capacidad de recuperación.

Ideal si duermes… : de lado o boca arriba.

: de lado o boca arriba. Punto fuerte : es ligera, transpirable e incluye tratamientos de higiene que mantienen su buen estado.

: es ligera, transpirable e incluye tratamientos de higiene que mantienen su buen estado. A mejorar: soporte menos firme que una almohada viscoelástica.

¿Qué almohada es mejor para ti?

Lo primero para elegir la mejor almohada de dormir es tener en cuenta cómo duermes y qué sensaciones buscas.

Mejor almohada para dormir de lado

Si duermes de lado, necesitas una almohada con suficiente altura para rellenar el espacio entre el hombro y la cabeza para mantener el cuello alineado. Estas son las mejores almohadas para dormir de lado:

TEMPUR Symphony.

SKOGSFRÄKEN de Ikea.

Mejor almohada cervical

Si te levantas con molestias o quieres mejorar la alineación del cuello, elige modelos con buena adaptación y soporte:

Viscosense.

Memory Gel de Pikolin.

Mejor almohada viscoelástica

Las almohadas viscoelásticas se adaptan a la forma de la cabeza y reducen los puntos de presión.

Memory Gel de Pikolin.

TEMPUR Symphony.

Mejor almohada de fibra

Las almohadas de fibra son fáciles de mantener, transpirables y suelen tener buena relación calidad-precio.

Fiber de Colchones Aznar.

Aznarina de Colchones Aznar.

Mejor almohada de plumón

Si estás buscando una acogida más suave y una sensación natural, elige una almohada de plumón:

Duca de Kave Home.

Reca Bedding Duvet.

Guía para comprar la mejor almohada en 2026

Ahora que ya sabes qué almohada comprar según tus necesidades y preferencias, también tienes que prestar atención a estos aspectos:

Material : pueden ser de viscoelástica, fibra, plumón, pluma, látex o gel.

: pueden ser de viscoelástica, fibra, plumón, pluma, látex o gel. Firmeza : baja, media o alta, según tu postura y lo que prefieras.

: baja, media o alta, según tu postura y lo que prefieras. Altura: baja, media o alta, según también la complexión corporal y la sensación que te guste.

baja, media o alta, según también la complexión corporal y la sensación que te guste. Postura : normalmente, la mejor almohada para dormir está recomendada para personas que duermen de lado, boca arriba, boca abajo e incluso las que cambian mucho de postura durante la noche.

: normalmente, la mejor almohada para dormir está recomendada para personas que duermen de lado, boca arriba, boca abajo e incluso las que cambian mucho de postura durante la noche. Transpirable y regulación térmica : si pasas mucho calor al dormir, busca tejidos que favorezcan la circulación del aire o materiales como el gel, el lyocell o las fibras huecas.

: si pasas mucho calor al dormir, busca tejidos que favorezcan la circulación del aire o materiales como el gel, el lyocell o las fibras huecas. Mantenimiento : una almohada fácil de cuidar conserva sus propiedades durante más tiempo.

: una almohada fácil de cuidar conserva sus propiedades durante más tiempo. Presupuesto: por menos de 40€ suele haber buenas almohadas de fibra y algunas viscoelásticas con buena relación calidad-precio. Si quieres tecnologías avanzadas o mejores tejidos, puedes entrar al segmento premium a partir de los 80€.

Preguntas frecuentes sobre las mejores almohadas

¿Cómo tiene que ser mi almohada si duermo de lado?

Lo recomendable es elegir una almohada para dormir de lado, que sea alta y tenga buena firmeza para alinear la cabeza, el cuello y los hombros. Si es demasiado baja, la columna pierde su posición natural.

¿Qué almohada necesito si duermo boca arriba?

En este caso, lo ideal es una almohada de altura media con un buen soporte. Una almohada para dormir boca arriba mantiene el cuello alineado sin empujar la cabeza hacia delante.

¿Es recomendable dormir boca abajo con una almohada alta?

No. Si duermes boca abajo, lo ideal es utilizar una almohada baja y flexible para reducir la tensión que soporta el cuello durante la noche.

¿Qué es una almohada viscoelástica?

Una almohada viscoelástica está fabricada con una espuma que se adapta a la forma de la cabeza y del cuello gracias al calor y el peso del cuerpo. Esto reparte la presión y mejora el soporte cervical.

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