Cuando la cesta de la ropa no deja de llenarse, contar con una lavadora de gran capacidad puede ser algo imprescindible en casa. La LG Serie 700 permite lavar hasta 13 kg de ropa, por lo que resulta especialmente interesante para hogares que acumulan grandes cantidades de prendas o necesitan reducir el número de lavadoras semanales. Además, incorpora funciones inteligentes que adaptan el lavado a la carga y tecnologías pensadas para ahorrar tiempo y cuidar las prendas.

¿Que por qué te hablamos de ella precisamente hoy y no lo hemos hecho antes? Pues porqu hoy la hemos encontrado en oferta. Concretamente, en la web de LG tiene una rebaja del 33,72% y, además, puede ser superior si usas nuestro cupón LGOKDIARIO10.

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Los detalles de la lavadora LG Serie 700

Capacidad de 13 kg

Centrifugado de 1.400 rpm

20% más eficiente que la clase A

Tecnología AI Direct Drive

TurboWash 360º

Función Vapor Steam

Hasta un 10% menos de desgaste en la ropa según el fabricante.

30 años de garantía en la pieza del motor

Una lavadora que adapta el lavado a la ropa

La tecnología AI Direct Drive busca que la lavadora LG de la que te hablamos hoy no trate todas las prendas de la misma manera. El sistema detecta el peso y las características de los tejidos para ajustar el funcionamiento y ayudar a reducir el desgaste de la ropa. A esto se suma TurboWash 360º, diseñado para conseguir una limpieza rápida y profunda, y la función de vapor, que ayuda a reducir virus, bacterias y arrugas. Según el fabricante, el vapor puede hacer que las prendas sean hasta un 30% más fáciles de planchar.

Aparte de esro, queremos hacer mención a la que considramos que es una de sus grandes ventajas: su capacidad. Sus 13 kg permiten introducir una cantidad considerable de ropa en cada ciclo sin necesidad de contar con una máquina de mayor tamaño. Esto puede resultar especialmente útil para familias o para quienes prefieren concentrar la colada en menos lavados.

Recuerda que LG ha aplicado un descuendo de más del 33% en esta lavadora y que, si usas nuestro código promocional LGOKDIARIO10, todavía puede ser mayor.

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Preguntas frecuentes sobre la lavadora LG Serie 700

¿Qué capacidad tiene esta lavadora LG?

Cuenta con una capacidad de 13 kg, pensada para lavar grandes cantidades de ropa.

¿Qué es AI Direct Drive?

Es una tecnología que detecta el peso y las características de los tejidos para adaptar el lavado y ayudar a proteger las prendas.

¿Para qué sirve la función vapor?

Esta lavadora LG incorpora Vapor Steam, que ayuda a reducir virus, bacterias y arrugas.

¿Qué es TurboWash 360º?

Es una tecnología diseñada para conseguir una limpieza rápida y profunda, además de reducir el consumo eléctrico según el fabricante.

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