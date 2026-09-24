¿Cómo dar de alta la luz paso a paso?

¿Alguna vez has tenido que dar de alta la electricidad? Al mudarte a una casa nueva, al volver a entrar en una vivienda que llevaba tiempo vacía o al comprar un local sin suministro eléctrico. Eso sí, no es lo mismo dar de alta la luz que cambiar de compañía, de titular o de tarifa. La solicitud del alta se lleva a cabo cuando el inmueble no dispone de un suministro eléctrico activo y es necesario conectar o reactivar el punto.

El proceso es distinto si la vivienda ya tiene electricidad y solo necesitas cambiar de comercializadora, actualizar el nombre del titular o cambiar de tarifa. Si lo que quieres es dar de alta el suministro, Iberdrola es una de las compañías que lo hacen sencillo y además te acompañan durante todo el proceso. ¡Te contamos lo que necesitas saber!

Solicita el alta de la luz con Iberdrola

Pasos a seguir para dar de alta la luz en casa

El proceso de dar de alta la luz en casa cambia ligeramente según si se trata de una vivienda nueva o de un inmueble que en algún momento ha tenido electricidad. Estos son los pasos a seguir.

1. Comprueba el suministro y la instalación

Averigua primero si la vivienda ha tenido suministro en el pasado. Si es así, debe tener un CUPS (Código Universal del Punto de Suministro), que es un código alfanumérico único de 20 o 22 caracteres que identifica esa instalación concreta.

Puedes encontrar el CUPS en alguna factura anterior, en el contrato de alquiler o de compraventa o, si no lo encuentras en ninguno de estos, consultando directamente con la distribuidora de la zona.

También tendrás que comprobar que la instalación eléctrica esté en condiciones de recibir suministro. Según el tipo de inmueble, tendrás que aportar el Certificado de Instalación Eléctrica (CIE), conocido también como boletín eléctrico, y otros documentos (licencia de primera ocupación o de apertura y documentación que acredite las condiciones de habitabilidad).

2. Elige el titular, la potencia y la tarifa

Para empezar, el titular es la persona responsable del contrato. Y después tienes que elegir la potencia (medida en kW), que determina la capacidad que tiene la instalación para utilizar varios aparatos eléctricos al mismo tiempo. No tiene nada que ver con el consumo (se expresa en kWh), que refleja la electricidad que realmente has utilizado.

Si contratas más potencia de la que necesitas, vas a disparar sin necesidad el coste fijo de la factura. En cambio, si contratas menos potencia de la cuenta, no podrás utilizar varios dispositivos en casa al mismo tiempo.

Iberdrola señala que la mayoría de hogares españoles tienen contratada una potencia de entre 3 y 7 kW, aunque depende mucho del tamaño de la vivienda, de los aparatos eléctricos que haya en casa y de sistemas como aerotermia, climatización o la recarga de un vehículo eléctrico.

Teniendo claro esto, lo siguiente es elegir tu tarifa. No compares únicamente cuánto cuesta el kWh, pues lo ideal es que compruebes si el precio es estable durante todo el día, si cambia por franjas horarias o cuánto pagas por la potencia, y buscar siempre la tarifa que mejor se adapte a tus necesidades. Por ejemplo, Iberdrola tiene el Plan Online, una tarifa con un mismo precio para la energía consumida las 24 horas del día y con un precio estable durante 12 meses. Y también hay opciones por tramos para los usuarios que centran parte de su consumo en algunas franjas horarias.

3. Prepara la documentación y solicita el alta

Esta es la documentación que vas a necesitar para poder dar de alta la luz:

Nombre y DNI del titular.

Dirección completa del inmueble y documentación (escrituras, contrato de alquiler…).

Código CUPS (si había instalación previa).

Potencia que quieres contratar.

Cuenta bancaria o IBAN para domiciliar los pagos.

Certificado de Instalación Eléctrica (CIE).

Cédula de habitabilidad.

Licencia de primera ocupación o de apertura.

4. Solicita el alta y espera a la validación

Con toda la documentación anterior y la tarifa que quieras contratar, solicita el alta a la comercializadora —la empresa con la que contratas la luz y formalizas el contrato—. Revisa bien el contrato antes de firmar.

Una vez enviada la solicitud, la distribuidora eléctrica —la responsable de la red eléctrica en tu zona— tiene que validar que toda la información sea correcta para realizar el alta. Cuando lo haga, ya tendrás electricidad en tu vivienda o local.

Paso Responsable Resultado Revisión inicial Cliente/comercializadora Datos y potencia definidos Solicitud Comercializadora Expediente enviado Validación Distribuidora Aceptación o subsanación Activación Distribuidora Suministro disponible

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¿Cuánto cuesta dar de alta la luz y qué conceptos aparecen?

La respuesta a esta pregunta depende del punto en el que se encuentre el suministro, de la potencia contratada y los derechos vigentes. Estos son algunos conceptos con los que vas a tener que familiarizarte dentro de los costes regulados:

Derechos de extensión : relacionados con la infraestructura necesaria para disponer del suministro. Su precio actual para potencias de hasta 50 kW es de 17,374714 €/kW más impuestos (no siempre se aplican).

: relacionados con la infraestructura necesaria para disponer del suministro. Su precio actual para potencias de hasta 50 kW es de 17,374714 €/kW más impuestos (no siempre se aplican). Derechos de acceso : vinculados a uso de la red eléctrica y con un importe de 19,703137 €/kW más impuestos.

: vinculados a uso de la red eléctrica y con un importe de 19,703137 €/kW más impuestos. Derechos de enganche : relacionados con la conexión de la instalación y cuyo precio actual es de 9,044760 €/kW más impuestos.

: relacionados con la conexión de la instalación y cuyo precio actual es de 9,044760 €/kW más impuestos. Derechos de verificación: aplica en algunos casos, con un coste de 8,011716 €/kW más impuestos, además de un posible depósito de garantía en el momento de la contratación.

Por esta razón, no es lo mismo dar de alta un suministro completamente nuevo que reactivar uno que ha estado dado de baja durante poco tiempo.

Incidencias frecuentes al dar de alta la luz

Si estás en el proceso, tienes que saber que la mayoría de problemas que surgen durante el alta tienen fácil solución.

No encuentro el CUPS

SI la vivienda tuvo suministro antes, el CUPS aparece en una factura antigua, en un contrato o directamente puedes preguntar a la distribuidora de la zona.

La dirección o los datos no coinciden

Comprueba que has puesto bien la dirección del inmueble y cualquier referencia concreta que sea necesaria.

Falta documentación técnica

En algunos casos, es necesario acreditar el estado de la instalación, por lo que el proceso se para hasta que presentes el CIE o la documentación que corresponda en cada caso.

Hay problemas con la instalación o el contador

Puede que la distribuidora considere que hay que realizar algún procedimiento extra antes de dar de alta la luz, si se produce alguna incidencia.

La potencia supera lo que admite la instalación

La potencia contratada tiene que ser compatible con las características técnicas del inmueble.

El suministro lleva mucho tiempo de baja

En caso de instalaciones muy antiguas, hay que comprobar cuántos años lleva dada de baja la electricidad y qué derechos debes abonar para recuperar el suministro.

Solicita el alta de la luz en tu inmueble con Iberdrola

Iberdrola te ayuda en todos los pasos anteriores para que dar de alta la electricidad en casa (sea la primera vez o recuperes el suministro) sea mucho más sencillo. Además, con tarifas que se adaptan a la potencia que necesitas y, sobre todo, a tus hábitos de consumo.

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