El paraíso de Joaquín Sabina (77 años) es una joya de la provincia de Cádiz: «El único sitio donde no me siento un extranjero»

Joaquín Sabina nació en Úbeda y buena parte de su vida y de sus canciones están inevitablemente ligadas a Madrid. Sin embargo, cuando llega el momento de bajarse del escenario y alejarse de la vida pública, el cantante mira bastante más al sur. Desde hace décadas, Rota, en Cádiz, ocupa un lugar especial en su vida y se ha convertido en uno de esos sitios a los que siempre acaba regresando.

Allí ha pasado numerosos veranos, tiene casa y ha compartido largas temporadas con algunos de sus mejores amigos. Escritores, poetas y músicos encontraron en este rincón gaditano un lugar en el que reunirse lejos de Madrid. Para Sabina significó también poder llevar una vida bastante más corriente, hasta el punto de hablar de Rota como ese lugar en el que puede ir a comprar el pan sin que nadie le pida un autógrafo. Ahora que el músico ha dejado atrás las grandes giras, aquella relación resulta todavía más significativa. Su último tour, Hola y adiós, terminó en noviembre de 2025 después de recorrer escenarios de América y Europa. A sus 77 años, Rota sigue formando parte de su vida. Y basta conocer un poco este municipio de la Costa de la Luz para entender por qué.

El refugio de Joaquín Sabina (77 años) es una joya de la provincia de Cádiz

La relación de Sabina con Rota viene de lejos. Hay que remontarse varias décadas para encontrar el origen de unos veranos que terminaron reuniendo en la localidad a un conocido grupo de escritores, músicos y amigos. Entre ellos estaban Almudena Grandes, Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes, Benjamín Prado o Miguel Ríos. Sabina encontró allí algo difícil de conseguir para alguien acostumbrado a ser reconocido prácticamente en cualquier sitio: cierta normalidad.

La localidad terminó convirtiéndose en su refugio y el cantante compró una casa en Rota. Sus estancias no se limitaron a tomar el sol o pasar unos días de vacaciones. También hubo tiempo para escribir, leer, conversar durante horas y trabajar en canciones. La vinculación es tan especial que incluso tiene una calle. En concreto, se trata de una avenida situada en la zona de Punta Candor y que desde el año 2017 lleva el nombre de Joaquín Sabina, al igual que otra cercana recuerda a Miguel Ríos.

Cuando se celebró aquel reconocimiento, Sabina explicó que «Cádiz y Rota en particular son sinónimos de amistad y felicidad». También habló de sus veranos rodeado de amigos y de esa sensación de sentirse un roteño más. No parece extraño que alguien que ha pasado buena parte de su vida entre conciertos, hoteles y grandes ciudades encontrase aquí justo lo contrario y lo que él explica de una forma muy clara, y es que allí consigue «que el reloj se pare un rato».

Qué ver en Rota, el refugio gaditano de Sabina

Rota se encuentra en la Bahía de Cádiz, entre Chipiona y El Puerto de Santa María, y conserva buena parte de su carácter marinero. Su relación con la Base Naval también ha dejado una huella evidente y le ha dado una personalidad bastante particular dentro de la provincia. Una visita puede comenzar por el Castillo de Luna, uno de los edificios más reconocibles del municipio y actual sede del Ayuntamiento. Frente a él se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la O y, muy cerca, empieza ese entramado de calles de casas blancas y fachadas con flores que invita a recorrer el centro sin demasiados planes.

Otro de los lugares que merece la pena conocer son los Corrales de Rota. Estas construcciones de piedra levantadas junto al mar forman parte del paisaje de la localidad y están vinculadas a una antigua técnica de pesca que aprovecha la bajada de la marea. Después está, por supuesto, la playa, con la de La Costilla que es la opción más urbana y una de las más conocidas, mientras que Punta Candor ofrece un paisaje diferente, con dunas y pinares. Precisamente en esta última zona se encuentra la avenida dedicada a Sabina.

También se puede recorrer el paseo marítimo del Rompidillo hasta Pico Barro o perderse por las callejuelas próximas al Castillo de Luna. Para quienes prefieran algo de ambiente, la calle Charco concentra buena parte de la actividad comercial del centro.

La gastronomía de Rota

Por último, no podemos pasar por alto la gastronomía de Rota destacando la urta a la roteña, que es el plato más famoso de la localidad y que se prepara con este pescado de roca acompañado de tomate, pimiento, cebolla y otros productos de la huerta. Su popularidad es tal que Rota celebra cada verano desde hace décadas una fiesta gastronómica dedicada a la urta. A ella se suma otro producto estrechamente ligado al municipio, la Tintilla de Rota, un vino elaborado con la variedad de uva que tiene el mismo nombre.