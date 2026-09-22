Estudiantes de izquierda ‘revientan’ el acto de inicio de curso de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

El acto oficial de apertura del curso académico en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha terminado suspendido después de que un grupo de estudiantes haya impedido al consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, pronunciar su discurso. Los alumnos, vestidos con camisetas verdes y mensajes en defensa de la universidad pública, han comenzado a increpar al consejero cuando se disponía a intervenir desde el atril del Paraninfo.

La protesta se produce mientras la Junta de Andalucía destina este año 1.825 millones de euros al sistema público universitario andaluz, la cifra más elevada de su historia. La cantidad parte de los 1.788 millones contemplados inicialmente en el presupuesto de 2026 y se ha visto reforzada con otros 37 millones de euros adicionales autorizados durante el ejercicio.

La protesta ha obligado al rector de la UPO, Francisco Oliva, a tomar la decisión de suspender el acto después de intentar, sin éxito, recuperar el silencio en la sala. El rector no ha ordenado el desalojo de los estudiantes y ha permitido inicialmente que expresaran sus reivindicaciones en el interior del Paraninfo.

El incidente se ha producido después de la lectura de la lección inaugural, cuando llegaba el turno de intervención del consejero de Universidad. Paradela apenas había comenzado su discurso cuando los estudiantes iniciaron los gritos y las interrupciones, impidiendo que sus palabras pudieran escucharse.

Paradela, entre gritos antes de poder pronunciar su discurso

El consejero tenía preparado un mensaje dirigido especialmente a los jóvenes universitarios, en el que iba a poner el acento en la libertad y la responsabilidad. «La juventud tiene algo extraordinario: todavía puede decidir quién quiere ser», comenzaba el discurso que no ha podido desarrollar.

Paradela también tenía previsto defender que esa libertad constituye «su mayor oportunidad y una responsabilidad que merece ser ejercida con los ojos abiertos». Para ello había recurrido a una conocida cita de Miguel de Cervantes en Don Quijote: «El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho». Sin embargo, los gritos de los estudiantes han impedido al consejero continuar con su intervención.

La movilización no ha sido espontánea. La plataforma UPO por la Pública había realizado durante los últimos días un llamamiento a participar en el acto oficial de apertura del curso con el objetivo de trasladar sus reivindicaciones y hacer visible su defensa de la universidad pública.

El rector intentó recuperar el silencio

Durante un primer momento, Oliva ha permitido que los estudiantes se manifestaran sin ordenar su expulsión del Paraninfo. Pasado un tiempo, el rector ha pedido silencio para intentar que Paradela pudiera continuar con su discurso y, posteriormente, para poder intervenir él mismo.

Los llamamientos del rector no han conseguido que se recuperase la normalidad necesaria para continuar con el acto. Ante esta situación, Oliva ha decidido finalmente suspenderlo. El curso académico queda formalmente inaugurado, aunque el Rectorado tendrá ahora que buscar una fórmula para hacer llegar a la comunidad universitaria el mensaje de inicio de curso que el rector tenía preparado.