El nuevo sistema de peajes que propone Cataluña: horas gratis y precios variables según el momento del día

El problema de los peajes en Cataluña no es algo nuevo. En una entrevista a Radio Estel, el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha explicado que hay determinadas variables y que apuesta por el equilibrio para una mejor equidad en toda la comunidad. «No puede ser que el eje Atlántico tenga peaje y el eje Mediterráneo no tenga. Esto hace que la mayoría de coches vayan hacia el mediterráneo porque es más económico».

Para Lamiel el peaje debe ser variable. ¿Qué quiere decir esto? que en función de las vías que consumes te hacen pagar. Esto abre nuevas posibilidades a que haya horas más baratas y gratis para poder, de esta manera, equilibrar el flujo del tráfico en determinadas franjas horarias, premiando así vías en concreto. También es posible que haya vías que tengan un peaje y otras que «aunque va en contra de mi criterio de equilibrio vías que puedan estar premiadas».

El director del SCT ha subrayado que lo que no debe provocar el peaje es que vehículos que circulan por autopista, según él vías seguras, regresen a las vías convencionales y provoquen más accidentes.

Nuevo sistema de peajes de Cataluña

El director del SCT también destaca que pueden haber vías que a la vez puedan estar premiadas. Y por tanto sean más baratas que otras vías. Lo importante es poder descargar tráfico en las horas punta que es cuando está congestionado y hay mayor cantidad de problemas y repartir tráfico de una manera segura.

Recuperación de peajes a la AP-7

El Govern estudiará si recupera o no los peajes en la AP-7 en el marco del plan de choque para mejorar la movilidad y reducir la siniestralidad en esta autopista.

Según la Agencia EFE, el pasado 1 de julio, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, llamó a los grupos parlamentarios a hacer una «reflexión colectiva» sobre la apuesta hecha en su día por retirar los peajes en la AP-7: «Quizás nos equivocamos cuando, alegremente, todos pedimos que ‘fuera peajes’», afirmó durante su comparecencia en la cámara catalana.

Plan de choque con diez medidas sobre los peajes

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) tienen pensadas diez medidas concretas en materia de peajes. Ha destacar que algunas de ellas ya en funcionamiento, mientras otras se implementarán en las próximas semanas o meses.

Entre ellas, se está desarrollando una app que enviará avisos con mensajes de voz a los conductores de esta infraestructura con información «clara» y en tiempo real cuando se produzcan accidentes, congestión o las vías alternativas que se pueden tomar para evitar las colas. Se prevé que esta aplicación pueda entrar en funcionamiento este próximo otoño.

Hay una fase de pruebas, en la instalación de un sistema de velocidad variable con el apoyo de la Inteligencia Artificial (IA) en 150 kilómetros de la AP-7, entre Maçanet de la Selva (Girona) y El Vendrell (Tarragona), que comenzará a desplegarse en los próximos meses.

En el tramo de la AP-7 en las Terres de l’Ebre, cuando la autopista se reduce a dos carriles y donde se registra un mayor número de accidentes, se está instalando un sistema de velocidad variable con señalización, medida que se suma a otras que ya se implementaron hace tiempo, como la prohibición de adelantamientos para los camiones.

También se intensifican los macrocontroles a camiones en esta zona de la AP-7, en diferentes puntos y horarios, para vigilar cuestiones como el mantenimiento de los vehículos, la ITV o el tacógrafo. A su vez, se está implementando el control de la velocidad en los 344 kilómetros de autopista con los seis nuevos carro-radares, que se suman a los cuatro que ya operaban.

Modelo de sistema tarifario único

El presidente de Saba Infraestructuras, Salvador Alemany, ha propuesto, en este septiembre, idear un nuevo modelo de peajes en España basado en un sistema tarifario unificado (STU), que permita financiar el coste del mantenimiento y desgaste de las carreteras, pero que no cubra las grandes inversiones para renovar o construir nuevas vías.

Ha planteado un STU que varíe en función de los kilómetros recorridos y el tipo de vehículo y la vía, por lo que el precio estaría vinculado con el uso directo que hacen los usuarios de la infraestructura y su impacto medioambiental.

El peaje dejaría fuera, sin embargo, el coste de la construcción de nuevas carreteras o de la transformación de las existentes, que seguiría siendo responsabilidad de las administraciones, por lo que la tarifa final a pagar por el usuario sería «mucho más económica» que los anteriores, ha detallado Alemany.