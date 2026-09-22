Gillian Anderson (58 años), actriz de ‘Expediente X’, habla de su sexualidad y se define como pansexual: «Una de mis primeras relaciones fue con una chica mayor en el instituto»

A sus 58 años, la carrera de Gillian Anderson ha vivido varias resurrecciones mediáticas desde que conquistó la pequeña pantalla con su icónico papel de Dana Scully en Expediente X (1993). Pero más allá de aquel rol, Anderson ha reinado en la televisión con decenas de series posteriores que siempre la han situado en la vanguardia dentro del audiovisual de las principales cadenas de entretenimiento. Ahí está su participación en La caza (2013), Hannibal (2013), The Crown (2016), con la que ganó el Emmy por dar vida a Margaret Thatcher, o la reciente Sex Education (2019). Ahora, con motivo de la publicación de su nuevo libro, More, la estrella estadounidense ha concedido un encuentro promocional en el que ha revelado sin tapujos algunas de las intimidades de su carácter sexual, el cual define como pansexual.

More es en realidad una secuela de Quiero, publicado originalmente en septiembre de 2024. En aquel material, Anderson recopilaba varias fantasías sexuales anónimas, incluyendo alguna propia. El pasado 10 de septiembre, la escritora y actriz hizo lo propio con More, un seguimiento que, según cuentan, es todavía más explícito y sin filtros, relatando testimonios sin censurar de mujeres desde los 18 a los 80 años. Y claro, atendiendo a esa temática, su entrevista con The Australian ha tenido un cargado matiz erótico, donde la intérprete ha confesado que en su juventud estuvo con mujeres y que su parte favorita de estas son «los labios», mientras que en el caso de los hombres, su parte predilecta son «los antebrazos».

Gillian Anderson se define como «pansexual»

Una de las declaraciones más sonadas de la charla de la cuatro veces ganadora del Globo de Oro por la mítica serie de ciencia ficción creada por Chris Carter fue su identificación con la orientación pansexual. Lo que se conoce como una atracción sexual en la que el género no tiene nada que ver.

En la entrevista, Anderson reveló que escribir, leer y escuchar las experiencias de otras mujeres para crear sus libros le había proporcionado un espacio personal para explorar su propia sexualidad:

«En mi juventud tuve relaciones con mujeres. En este momento concreto de mi vida, la verdad es que hay muchas cosas buenas en materia de sexo. Mucha autonomía, empoderamiento y comodidad conmigo misma. Y una sensación de que podemos comernos el mundo».

En agosto, hablando con el Sunday Times, la actriz confesó sin rodeos sus relaciones con mujeres y hombres. «Una de mis primeras relaciones fue con una chica mayor en el instituto. Se sentía como algo secreto, ilícito e incorrecto, y teníamos que escondernos. Más tarde, tuve un novio que se enteró y rompió conmigo».

En noviembre estrenará una de las películas más aplaudidas del 2026

Este 2026, Gillian Anderson formará parte del elenco de la nueva película dirigida y protagonizada por Ben Affleck, Animales.

Aunque la cinta que sus fans esperan de verdad es el estreno de Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, donde comparte elenco con la estrella de Hacks, Hannah Einbinder. Producida por MUBI y el sello de Brad Pitt, Plan B Entertainment, el slasher es uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año y llegará a las salas de nuestro país el próximo 20 de noviembre.