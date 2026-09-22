¿Engañó Irene Rosales a Kiko Rivera? El inicio de su relación con Guillermo, en el punto de mira

El divorcio de Kiko Rivera e Irene Rosales continúa dando mucho que hablar. La pareja anunció el fin de su matrimonio el 27 de agosto de 2025 y, aunque a día de hoy ambos han conseguido rehacer sus respectivas vidas sentimentales, lo cierto es que la sevillana está en el punto de mira prácticamente desde el principio. Y más ahora, que se ha conocido la fecha exacta en la que comenzó su romance con Guillermo, el hombre que le ha devuelto la ilusión en el amor.

Ha sido precisamente Guillermo quien, con motivo de su primer aniversario junto a Irene, ha desvelado un dato hasta ahora desconocido. A través de su perfil de Instagram, el empresario ha señalado el 20 de septiembre de 2025 como el día en el que ambos comenzaron oficialmente su relación sentimental. Una fecha que llama especialmente la atención porque se sitúa apenas unas semanas después de que trascendiera públicamente la separación de Irene Rosales y Kiko Rivera.

«Justo aquí, sí, hace un año. Por una vida juntos», escribía el empresario junto a una fotografía en la que aparece con Irene en las fiestas de Castilleja de la Cuesta, la localidad sevillana donde residen y, al parecer, dio comienzo su historia de amor. Una publicación romántica con la que, a priori, pretendía celebrar su primer año juntos, pero que inevitablemente también ha servido para poner sobre la mesa la cronología de su relación.

Irene y Guillermo comenzaron su noviazgo tan solo 24 días después de que se anunciara el final de su matrimonio de la sevillana y el hijo de la tonadillera. Un margen de tiempo reducido que ha vuelto a alimentar una de las preguntas que ha acompañado a la pareja desde que salió a la luz su romance: ¿hubo una infidelidad por parte de Irene?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Irene Rosales Vázquez (@irenerova24)

Por el momento, no existe ningún dato que permita afirmarlo. Las fechas que ellos mismos han hecho públicas no se solapan y sitúan el comienzo de la relación después de la ruptura mencionada. Sin embargo, la rapidez con la que Irene rehízo su vida sentimental ha provocado que algunos continúen preguntándose cuándo surgió realmente la conexión entre ambos. Aun así, por activa y por pasiva, Rosales ha negado de manera rotunda que haya sido infiel a Kiko, asegurando que tiene la conciencia muy tranquila.

Irene Rosales y su mala relación con Kiko Rivera

Recientemente, Irene Rosales tampoco ha tenido reparo en hablar sobre la mala relación que mantiene a día de hoy con el padre de sus hijas. «Es más fácil hablar con la justicia que con Kiko Rivera. […] Nuestra relación es inexistente», decía durante un evento al que ha acudido en los últimos días. Aun así, dejaba claro que estaba abierta a que eso cambiase siempre y cuando fuera por el bienestar de sus hijos. «Yo creo que todo el mundo que pasa por un divorcio, pasa por una montaña rusa. Momentos buenos y momentos malos. Pero ahora mismo no levantamos cabeza», concluía.