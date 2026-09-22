Susanna Griso frena a ‘Barbie Gaza’ por Ceuta: «La próxima vez vienes aquí y presentas tú el programa»

Espejo Público ha vivido este martes 22 de septiembre de 2026 uno de sus momentos más tensos de las últimas semanas. Susanna Griso y la activista Hanan Alcalde, conocida mediáticamente como Barbie Gaza, protagonizaron un intenso enfrentamiento durante una conexión del programa de Antena 3 centrada en la situación que atraviesa Ceuta, asunto al que el espacio está dedicando una amplia cobertura desde el comienzo de la temporada.

Antes de entablar conexión con Barbie Gaza, el programa de Antrena3 ha hablado con vecinos ceuitíes que criticaban que a la activista no la han visto mucho por la ciudad en el último mes, algo que ha sentado muy mal a Alcalde, quien ha dicho en directo: «Lo que pasa es que he tenido excedencias para poder trabajar en el psiquiátrico de Granada. Porque está mi familia allí, mis padres son dependientes y están a mi cargo. Todo eso se puede demostrar cuando queráis. Ofrezco los papeles, ustedes lo ven. Y tan campantes todos».

El conflicto ha ido a mayores cuando Barbie Gaza ha atacado directamente a Susanna Griso y le ha dicho:De todas maneras, intentar desacreditar, atacando a las personas en su intimidad. De verdad, Susana, que eres mujer, empiezas a tener un poco de sororidad con la mujer».

Susanna Griso, tremendamente sorprendida, le ha respondido: «Pero mujer, ¿qué intimidad se ha visto aquí vulnerada o atacada por mi parte». «Estamos hablando de una guerra híbrida, estamos hablando de personas vulnerables en la playa, tiradas. Y dices que te me ha visto o se me ha visto en Ceuta», ha reprochado Barbie Gaza.

Griso le recordó a la invitada que es ella misma la que dice que lleva 25 años en Ceuta y que lo considera su hogar y que, sin embargo, sus vecinos no la han visto por allí en plena invasión.

«¿Qué tiene que ver eso con la crisis migratoria? ¿Qué tiene que ver?» Ha gritado Hanan Alcalde, a lo que Griso ha repetido: «Pues porque tú estás diciendo que eres de ti, que prácticamente es tu casa».

La activista ha tocado fondo cuando le ha dicho a Susanna Griso cómo hacer su trabajo: «¿Por qué no vamos a lo personal? Es que no puedo entenderlo. ¿Dónde está el rigor periodístico ahí? (…) Ha dicho esa mujer que no se me ve en Ceuta. Usted le ha dado voz a esa mujer ¿Por qué no la corta y le dice: señora, estamos al lado de la migración?».

Griso, sorprendida, ha frenado en seco a la activista y ha dicho con ironía: «Ah, yo tengo que cortar a esa mujer. Bueno, pues la próxima vez te vienes aquí y presentas tú el programa». Hanan ha contestado que no pretendía asumir ese papel, sino exigir respeto.