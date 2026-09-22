Ni Salamanca ni Chamberí: éste es el rincón de Madrid que gana fama entre los extranjeros con mayor poder adquisitivo

En pleno Barrio de Salamanca, uno de los grandes referentes del lujo de Madrid, existe un pequeño universo en el que el comercio especializado, la gastronomía de autor y las experiencias a medida se combinan para ofrecer una manera diferente de disfrutar de la ciudad. «Distrito 41» es el nombre de una comunidad formada por comerciantes y artesanos.

Pensada para un público exigente, tanto nacional como internacional, la «Asociación de Comerciantes Distrito 41» propone mucho más que una experiencia de compras convencional. Rutas de shopping acompañados por expertos, catas de aceite, talleres de flores, propuestas gastronómicas o clases de protocolo forman parte de una oferta diseñada para descubrir y disfrutar de la esencia más auténtica del barrio.

‘Distrito 41’, el rincón de Madrid que atrae a los inversores extranjeros

«Distrito 41» es una iniciativa promovida por una asociación de comerciantes y respaldada por el Ayuntamiento de Madrid, que engloba una de las zonas más exclusivas del Barrio de Salamanca. Su ámbito se extiende por el entorno delimitado por las calles Serrano, Ortega y Gasset, Claudio Coello, Lagasca, Velázquez, Jorge Juan y otras vías próximas, con la intención de consolidar esta zona como un referente internacional en lujo, moda y gastronomía.

Dentro de «Distrito 41» tienen lugar iniciativas destacadas como el Mercado de las Flores, desfiles que se celebran en la calle, experiencias gastronómicas y colaboraciones entre boutiques, galerías y restaurantes. Estas propuestas potencian la actividad comercial y la imagen exclusiva de la Milla de Oro de Madrid.

El desarrollo y proyección de la marca «Distrito 41» ha sido determinante en este éxito, según Juan Luis Sáez, director general de The Avenue Select Real Estate. «El modelo de de «Distrito 41″ ha logrado ordenar y proyectar la identidad de la zona, atrayendo tanto al residente local como al capital internacional. Su gran acierto ha sido mantener la escala humana de un barrio clásico, huyendo de las áreas comerciales impersonales para ofrecer un lujo tangible, cercano y que se vive a diario», según recoge El Confidencial.

El principal elemento diferencial de esta zona de la capital reside, precisamente, en la elevada presencia de compradores extranjeros, que representan más del 31% de las transacciones. A diferencia de otros barrios donde predominan los inversores europeos, en «Distrito 41» destacan especialmente las grandes fortunas procedentes de Estados Unidos (19,64%) y México (22,32%), que concentran más del 42% de las operaciones internacionales. Esta demanda, tanto anglosajona como latinoamericana, no persigue una rentabilidad inmediata mediante el alquiler, sino preservar su patrimonio en la capital, según explica Sáez.

«En comparación con la hegemonía de inversores estadounidenses y mexicanos en el 28001, en el resto de los códigos postales con alta concentración de demanda internacional (como el 28004 (Justicia-Universidad, con un 27,82%), el 28006 (Lista, con un 25,88%), el 28014 (Jerónimos, con un 25,76%) y el 28013 (Palacio, con un 24,70%)) predomina un perfil de comprador mayoritariamente europeo, con especial presencia de ciudadanos italianos en las zonas pertenecientes al distrito Centro, mientras que el capital procedente del continente americano mantiene una presencia relevante en las áreas encuadradas dentro del distrito de Salamanca», destaca.

Según el experto, el código postal 28001 se ha consolidado como uno de los principales focos del mercado inmobiliario premium gracias a la combinación de una ubicación excepcional y una oferta residencial muy limitada. «Su cercanía a la Milla de Oro, integrada por algunas de las vías más exclusivas de Madrid, como Serrano, Ortega y Gasset y Jorge Juan, junto con la oferta cultural del Paseo del Prado, concentra una de las mayores propuestas de servicios de lujo y alta gastronomía de la capital. A ello se suma un parque residencial mayoritariamente histórico y ya consolidado, en el que la falta de suelo disponible para desarrollar obra nueva limita todavía más la oferta y contribuye a mantener los elevados precios de la zona».

Compra de vivienda extranjera

En 2025, los compradores de nacionalidad italiana fueron el colectivo extranjero que más viviendas adquirió en Madrid, superando a los ciudadanos chinos, que durante los últimos años habían ocupado la primera posición. Así lo reflejan los datos del Portal Estadístico del Notariado. En concreto, los italianos compraron 892 inmuebles en la capital, una cifra que supone el 15,2% de todas las operaciones realizadas por compradores extranjeros y el 2,13% del conjunto de las 41.891 compraventas registradas en Madrid.

El creciente interés de los compradores internacionales coincide con un fuerte incremento del precio de la vivienda. En 2025, el precio medio del metro cuadrado aumentó un 15,89%, hasta situarse en 4.981 euros. Después de italianos y chinos, los ciudadanos franceses y mexicanos, junto con otros compradores procedentes de países europeos, se encuentran entre los extranjeros con mayor presencia en el mercado madrileño.

Los datos del Notariado muestran además importantes diferencias entre los distintos puntos de Madrid. El precio más elevado corresponde al código postal 28001, en la zona de Recoletos, donde el metro cuadrado alcanzó los 11.891 euros. El protagonismo cada vez mayor de la demanda internacional refuerza la posición de Madrid como uno de los grandes mercados inmobiliarios europeos.