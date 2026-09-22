La mili del CTA a sus colegiados no saca a España del descrédito arbitral

El arbitraje español mantiene su descrédito, pese a sus intentos de revertir la situación. Una de las nuevas medidas impulsadas por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) esta temporada es que los colegiados den una breve entrevista televisiva en los instantes previos a los partidos. Con ello se buscaba mejorar la transparencia de las decisiones arbitrales y preparar a los árbitros de cara a que, en el futuro próximo, también expliquen sus decisiones tras la conclusión de los encuentros de las competiciones nacionales.

La reciente actuación de Miguel Ángel Ortiz Arias en el derbi ha sido uno de los últimos golpes a la credibilidad de los árbitros españoles. El madrileño fue el gran protagonista del duelo entre Atlético de Madrid y Real Madrid del pasado sábado, en el que omitió dos tarjetas rojas de los rojiblancos para, minutos más tarde, sí rectificar tras acudir al monitor del VAR y expulsar al madridista Dean Huijsen. Tanto José Mourinho, en rueda de prensa, como el propio club, a través de sus canales oficiales, explotaron contra la labor de Ortiz Arias en el derbi.

Poco importan las medidas implementadas por el CTA para la transparencia del arbitraje español si los errores graves, esos que prometieron que terminarían con la llegada del VAR, siguen sucediéndose jornada tras jornada. Precisamente, la publicación de los audios de la sala VOR es otra de las propuestas del CTA que no ha tenido un gran calado entre los aficionados y clubes de Primera y Segunda División.

Mientras la Premier League publica las conversaciones de manera íntegra si es necesario, como en el polémico gol de Haaland en el derbi de Manchester, en la Liga se omiten acciones muy discutidas y sólo se muestran si el colegiado acude al monitor a revisar una jugada.

El CTA no recupera la confianza del fútbol español

Otro de los intentos de mejorar la transparencia arbitral por parte del CTA tiene el mismo problema. Se trata del programa Tiempo de Revisión, en el que se analizan las jugadas polémicas de la última jornada en Primera y Segunda División y en la Liga F. La elección de las acciones no responde a unos criterios claros. Por ejemplo, la pasada semana evitó explicar el penalti señalado sobre Lamine Yamal en el Ciutat de Valencia. Se espera que este martes trate las tres jugadas polémicas del derbi, que en los tres casos favorecieron a los intereses del Atlético de Madrid.

A estas dos medidas se ha sumado esta temporada las declaraciones de los árbitros en las previas de los encuentros de Primera que dirigen. Una breve entrevista que pretende servir como preparación para que, a corto plazo, los colegiados dieran explicaciones en el postpartido. Este intento de aumentar la transparencia tampoco ha mermado el descrédito del CTA, que va en aumento jornada a jornada pese a sus constantes medidas para paliarlo.