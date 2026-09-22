Quién es Tita Nati, la mujer que apareció anoche junto a Ferran Torres y Rodri tras ‘El Hormiguero’

La noche de Ferran Torres después de su paso por El Hormiguero tuvo un inesperado componente social. El futbolista fue fotografiado por COOL en las inmediaciones de Castellana 8 junto a Rodri y varias personas de su entorno, pero entre los rostros que coincidieron aquella noche en uno de los espacios de ocio más exclusivos del Paseo de la Castellana también estaba Natalia Beciu, conocida como Tita Nati. Su presencia no resulta casual para quienes conocen su trayectoria: la empresaria y relaciones públicas catalana se ha convertido en uno de los nombres habituales de la agenda social de famosos, futbolistas, influencers y personalidades de distintos ámbitos. Su agenda de contactos y su presencia en fiestas, restaurantes, locales y celebraciones privadas han hecho de ella una figura reconocible entre bambalinas, aunque su actividad profesional se desarrolle precisamente en un terreno en el que la discreción es una de las principales reglas.

Natalia Beciu comenzó su formación vinculada al turismo, aunque terminó orientando su carrera hacia la organización de eventos y el mundo de la noche, un sector en el que consiguió hacerse un nombre tanto en Barcelona como posteriormente en Madrid. La propia Tita Nati ha explicado en entrevistas que dejó a medias sus estudios de Turismo porque comenzó a obtener buenos ingresos trabajando en la noche. Con el paso de los años, aquella decisión terminó convirtiéndose en una carrera profesional ligada a los eventos, las relaciones públicas y el ocio. Actualmente es conocida, entre otras cosas, por haber participado en la creación y gestión de locales nocturnos como Pikara y Madame Tuset, además de mantener negocios relacionados con la hostelería y la belleza. Entre estos últimos se encuentra Prettify, un centro especializado en uñas que comparte con su socia Valeria Doms.

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Pero si hay algo que ha contribuido a convertir a Tita Nati en un personaje habitual de las páginas de sociedad es, precisamente, su círculo de amistades. Su agenda reúne nombres procedentes de mundos muy diferentes y en ella aparecen desde futbolistas hasta actores, modelos e influencers. Ferran Torres no es, de hecho, un rostro ajeno a su entorno: el delantero ya había coincidido con ella en otras celebraciones en las que se han dado cita jugadores de la élite deportiva. Su círculo también ha estado relacionado con nombres como Marc Bartra y otros futbolistas, mientras que entre sus amistades del mundo de las redes sociales se encuentran influencers como Dulceida o Aida Domenech. Actores como Maxi Iglesias y otros rostros conocidos del entretenimiento también han formado parte de ese universo social que rodea a la empresaria.

Uno de los acontecimientos que mejor refleja la capacidad de convocatoria de Tita Nati es su fiesta de cumpleaños, convertida con los años en una cita muy comentada. La empresaria acostumbra a organizar cada aniversario alrededor de una temática y reúne a buena parte de su círculo más cercano. En una de sus últimas celebraciones, bautizada como La Dolce Tita y ambientada en la estética de la dolce vita italiana, consiguió congregar a numerosos rostros conocidos. Entre los asistentes estuvieron Juan Betancourt, Marc Bartra, Noel Bayarri, Madame de Rosa y Dulceida, entre otros. En ediciones anteriores, su lista de invitados también ha incluido a Carlos Alcaraz, Pedri, Gavi, João Félix, Ferran Torres o Marcos Alonso, además de influencers, actores, modelos y artistas. Precisamente esta capacidad para reunir en un mismo espacio a perfiles tan diferentes ha convertido sus cumpleaños en una de las citas más reconocibles de su agenda.

A pesar de la exposición pública que acompaña a su círculo, Tita Nati insiste en que es especialmente selectiva con sus amistades. En una entrevista reciente explicaba que es «muy exigente» con las personas que forman parte de su círculo porque muchos de ellos son personajes conocidos y teme que alguien pueda acercarse a ellos por interés. «Por eso soy ciega, sorda y muda», aseguraba entonces, haciendo referencia a la discreción que considera imprescindible para mantener la confianza de quienes la rodean. Esa filosofía explica en parte que su figura sea más conocida por las personas que forman parte de la agenda social que por su propia exposición mediática.

En redes sociales, sin embargo, también ha construido una comunidad importante. Su perfil de Instagram reúne alrededor de 165.000 seguidores, entre ellos tanto personas conocidas como jóvenes que siguen su actividad profesional y los negocios en los que participa. Aunque comparte imágenes de sus eventos, viajes, celebraciones y encuentros, su actividad pública no deja de estar vinculada a esa misma red de contactos que ha construido durante años. Más que una influencer al uso, su perfil se encuentra estrechamente relacionado con el universo de los eventos, la noche y las relaciones públicas.

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Así, su aparición en Castellana 8 junto a Ferran Torres y Rodri vuelve a poner de manifiesto precisamente ese papel. Mientras el delantero del Paris Saint-Germain acababa de salir de El Hormiguero, donde había hablado con Pablo Motos sobre su nueva vida en París y recordado algunos de los momentos más importantes del reciente Mundial, la noche continuó en un ambiente completamente diferente. Y allí apareció Tita Nati, una mujer que ha hecho de conectar personas, organizar encuentros y moverse entre algunos de los círculos sociales más exclusivos de nuestro país una parte fundamental de su trayectoria profesional.