El mítico vestido negro de Lady Di que lució tras la infidelidad de Carlos vuelve a subasta por hasta 258.000 euros

El vestido negro que la princesa Diana lució en una de sus apariciones públicas más recordadas volverá a estar al alcance de los grandes coleccionistas. La pieza, diseñada por Christina Stambolian y conocida internacionalmente como el vestido de la venganza, será subastada por Sotheby’s el próximo 9 de diciembre en Nueva York, dentro de su Luxury Week, con una estimación de entre 128.000 y 256.000 euros. Casi tres décadas después de su última venta, la prenda recupera el protagonismo que adquirió aquella noche del 29 de junio de 1994, cuando Diana apareció en la Serpentine Gallery con un espectacular vestido negro pocas horas después de que el entonces príncipe Carlos reconociera públicamente su infidelidad.

El vestido que cambió para siempre la imagen de Diana

La historia de esta pieza comienza varios años antes de aquella noche. Christina Stambolian, diseñadora de origen griego, creó el vestido para Diana en 1991. Sin embargo, durante años permaneció guardado en su armario porque la princesa consideraba que era demasiado atrevido para aparecer en público con él. Su escote descubierto, la silueta ceñida y el llamativo bajo asimétrico se alejaban de la imagen más contenida que había proyectado durante buena parte de su etapa como miembro de la familia real.

Tres años después, Diana decidió que había llegado el momento de estrenarlo. La ocasión no podía ser más mediática. El 29 de junio de 1994, el mismo día en que se emitió una entrevista televisiva en la que Carlos reconoció que había sido infiel durante su matrimonio, la princesa acudió a una cena benéfica organizada en la Serpentine Gallery, en los jardines de Kensington. Diana sabía que todas las miradas estarían puestas en ella y finalmente sustituyó el vestido que tenía previsto llevar por el diseño de Stambolian.

La imagen dio la vuelta al mundo. Diana bajó del coche con un vestido de seda negra de escote descubierto, falda asimétrica y una pequeña cola de gasa que acompañaba el movimiento de la prenda. Lo combinó con zapatos negros, bolso de mano, manicura roja y una espectacular gargantilla de zafiros y diamantes. El conjunto se convirtió inmediatamente en una de las fotografías más reconocibles de su trayectoria.

Una pieza que hablaba sin necesidad de palabras

El nombre de vestido de la venganza no fue elegido por Diana ni por la diseñadora. Fue la prensa la que comenzó a utilizarlo para describir aquella aparición, vinculando el estilismo con la crisis matrimonial que atravesaba la pareja. Con el paso de los años, la expresión terminó convirtiéndose en una referencia habitual dentro de la moda para describir aquellos looks que adquieren una especial relevancia después de una ruptura o en momentos personales especialmente mediáticos.

La propia elección del negro tenía además una lectura particular dentro de la imagen pública de Diana. El little black dress había sido convertido décadas antes en un símbolo de elegancia por Coco Chanel, pero la princesa llevó esa fórmula hacia un terreno mucho más provocador. El diseño de Stambolian combinaba la sencillez cromática del negro con una silueta mucho más atrevida, convirtiendo una prenda de noche en una declaración visual.

De 900 libras a una estimación de hasta 256.000 euros

El recorrido del vestido por el mercado de la moda no comenzó ahora. En junio de 1997, pocos meses antes de la muerte de Diana, la princesa puso a la venta 79 de sus vestidos en una subasta celebrada en Christie’s, en Nueva York. La iniciativa tenía además una finalidad benéfica y permitió recaudar fondos destinados a organizaciones relacionadas con el cáncer y el sida.

El vestido de Stambolian fue adquirido entonces por Graeme y Briege Mackenzie por unas 39.098 libras. La cifra contrasta con los aproximadamente 1.050 euros que habría pagado Diana por la prenda. Desde aquella subasta, el vestido ha permanecido en manos de la misma familia durante casi tres décadas.

Ahora, Sotheby’s calcula que podría alcanzar entre 128.000 y 256.000 euros. La estimación refleja no sólo el valor material de la pieza, sino también su procedencia y la enorme relevancia que ha adquirido dentro de la historia de la moda. Otros vestidos pertenecientes a Diana han alcanzado cifras millonarias en los últimos años, lo que ha reforzado el interés de los coleccionistas por las prendas vinculadas a la princesa.

Una gira internacional antes de llegar a Nueva York

Antes de que se celebre la subasta, el vestido podrá verse públicamente en distintas ciudades. La gira comenzó en Londres el 18 de septiembre y continuará por Ginebra y Hong Kong antes de llegar a Nueva York para la venta del 9 de diciembre. Se trata de una oportunidad especialmente poco habitual para contemplar de cerca una pieza que ha permanecido durante décadas alejada de la exposición pública.

La prenda se presenta además con documentación relacionada con su historia. Sotheby’s señala que el lote incluye el catálogo de la subasta de 1997 de los vestidos de Diana, firmado tanto por la princesa como por Christina Stambolian. El vestido conserva también la etiqueta de la diseñadora y sus medidas originales aproximadas.