El exclusivo local que Ferran Torres y Rodri eligieron para salir de fiesta en Madrid: ocho salas, un bar secreto y música en directo

Pasadas las 23:15 horas, COOL fotografió a Ferran Torres en las inmediaciones del local junto a Rodri y varias personas de su entorno, entre ellas Tita Nati. El futbolista llegaba después de su entrevista con Pablo Motos y con un look mucho más informal que el que había lucido horas antes en televisión: camiseta negra, gorra y zapatillas. Una noche que comenzó en El Hormiguero y que terminó en uno de los locales más exclusivos de la capital, Castellana 8.

Una de las particularidades de Castellana 8 está precisamente en su distribución. El local cuenta con ocho salas, cada una concebida con una personalidad diferente, de manera que la experiencia cambia dependiendo del ambiente en el que se encuentre el cliente. Entre ellas está Bar Room, uno de los espacios principales, desde el que se pueden contemplar las vistas de la Castellana y que llama especialmente la atención por sus grandes botelleros. También está Living Room, planteado como un ambiente más relajado, pensado para sentarse, conversar y tomar algo antes de que la noche avance.

Pero si hay dos espacios que destacan por su concepto, son Red Room y Piano Room. El primero funciona como una especie de bar secreto, con una decoración dominada por los tonos rojos y una atmósfera más íntima. El segundo, también conocido como Le Dome, incorpora música en directo y aporta al local una dimensión más cercana al espectáculo.

El lugar donde Ferran Torres puso el broche a su noche madrileña

Mientras su presente profesional está ahora en París tras su incorporación al Paris Saint-Germain, Ferran Torres aprovechó su visita a Madrid para reencontrarse con la capital y disfrutar de unas horas de ocio después de su paso por televisión. La noche comenzó frente a las cámaras de El Hormiguero, donde habló de su nueva vida en Francia, recordó el Mundial y volvió a bromear con Pablo Motos sobre su encuentro en Ibiza. Después, el futbolista cambió el plató por las calles de Madrid y terminó la jornada junto a Rodri y su entorno en Castellana 8.