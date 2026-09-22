El economista Gonzalo Bernardos sobre la vivienda VPO: «Los que viven en ellas se quejan de la climatización, la calidad de los acabados…»

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas para muchas familias, pero sobre todo para los jóvenes que quieren independizarse. Comprar resulta un piso en cualquier ciudad se ha complicado debido al precio que han alcanzado y alquilar tampoco es sencillo, especialmente en las grandes urbes como Madrid o Barcelona. Ante esta situación, la vivienda protegida se presenta como una de las alternativas, aunque tampoco está exenta de problemas. Y precisamente sobre algunos de ellos ha hablado el economista Gonzalo Bernardos.

Profesor titular de Economía de la Universidad de Barcelona y experto en el mercado inmobiliario, Bernardos ha puesto el foco esta vez en cómo se proyectan algunas viviendas de protección oficial (VPO). Y lo ha hecho a raíz de las quejas de vecinos de promociones públicas de Barcelona que han sufrido problemas relacionados con la climatización de sus casas, es decir, problemas que han surgido en el día a día de unas viviendas que deberían tenerlo todo para vivir en condiciones.

El economista Gonzalo Bernardos sobre la vivienda VPO

Bernardos ha utilizado su cuenta de X para dar su opinión sobre el diseño de algunas promociones públicas. Para el economista, existe incluso una diferencia que en ocasiones puede apreciarse simplemente mirando los edificios desde la calle. «Los edificios de VPO muchas veces son fáciles de distinguir cuando uno pasea por la calle», comienza señalando. A continuación explica a qué atribuye esa diferencia: «Porque el sector público le deja que el arquitecto disfrute y haga experimentos que un promotor jamás le dejaría hacer».

Pero su crítica no se queda en la apariencia de los edificios. Bernardos considera que algunas de las decisiones que se toman durante el proyecto pueden acabar teniendo consecuencias para las personas que después viven en esas casas. Y es ahí donde lanza la reflexión que ha generado más comentarios: «Unas pocas veces el arquitecto gana un premio, pero los que viven en ellas se quejan de la climatización, la calidad de los acabados, deficiente aislamiento acústico o el rápido deterioro de las instalaciones». El economista no señala en esos mensajes a un arquitecto determinado ni tampoco menciona ningún premio concreto. Su crítica es general y se dirige principalmente al criterio que, a su juicio, siguen las administraciones cuando encargan determinados proyectos de vivienda pública.

Las quejas por la climatización de varias viviendas de Barcelona

Las palabras de Bernardos llegan a raíz de un problema concreto que se ha producido en Barcelona. Vecinos de varias promociones públicas han denunciado dificultades para mantener sus viviendas a una temperatura adecuada durante los meses de calor. Según la información a la que hace referencia el economista, las quejas afectan, entre otras cuestiones, a los sistemas de refrigeración. Algunos residentes aseguran que han tenido que soportar temperaturas de hasta 32 grados dentro de sus casas y también se han quejado del incremento de la factura eléctrica al intentar refrigerarlas.

La situación ha llegado hasta la Comisión de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. El pasado 15 de septiembre, Jordi Valls, responsable municipal de Vivienda y del Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHAB), pidió disculpas a los vecinos afectados. En concreto, se trata de residentes de las promociones de Illa Glòries, Porta Trinitat e Illa F de Torre Baró. El Ayuntamiento ha encargado auditorías energéticas para estudiar qué está ocurriendo en estos tres edificios y buscar soluciones a los problemas detectados. Las tres promociones forman parte, además, del parque de vivienda municipal.

Los sistemas de aerotermia, en el centro de las quejas

Una de las cuestiones que se está analizando tiene que ver con los sistemas de aerotermia instalados en estas viviendas. Durante su intervención, Valls explicó que estos sistemas necesitan estar correctamente calibrados y señaló también las dificultades que pueden tener algunos usuarios a la hora de utilizarlos. Mientras se realizan las auditorías, el IMHAB sostiene que está atendiendo las incidencias y trabajando en actuaciones relacionadas con la climatización, el aislamiento y la ventilación.

El problema no se limita, por tanto, a pasar calor dentro de las viviendas. Los vecinos también señalan el coste que supone intentar conseguir una temperatura adecuada mediante otros sistemas cuando la refrigeración instalada no responde como debería. Es precisamente este caso el que Bernardos ha utilizado para cuestionar la forma en la que se plantean algunas promociones públicas.

Bernardos vuelve a poner el foco en el problema de la vivienda

No es la primera vez que Gonzalo Bernardos se pronuncia en los últimos días sobre vivienda. El economista también ha hablado recientemente de las dificultades que existen tanto para comprar como para alquilar y de la falta de oferta en determinadas zonas. También ha defendido que los jóvenes deberían contemplar viviendas de menor tamaño como una posible primera opción para independizarse. En una intervención reciente planteó pisos de unos 40 o 50 metros cuadrados y recordó que la primera vivienda no tiene necesariamente que convertirse en la casa definitiva.

En esta ocasión, sin embargo, el debate no está en el tamaño ni en el precio de las casas, sino en sus condiciones una vez entregadas. Bernardos utiliza lo sucedido en estas promociones de Barcelona para defender que la vivienda pública debe prestar especial atención a cuestiones mucho más cotidianas para sus residentes: desde poder mantener una temperatura adecuada hasta disponer de un buen aislamiento acústico o evitar que las instalaciones se deterioren rápidamente. Las auditorías encargadas en Barcelona deberán determinar ahora cuáles son exactamente los problemas existentes en las tres promociones afectadas y qué actuaciones son necesarias para corregirlos.