Polanco refinancia sus préstamos con el Santander para mantenerse en Prisa y eleva la deuda a 74 millones

La familia Polanco, representada por Manuel Polanco —hijo del fundador del Grupo Prisa, Jesús Polanco—, que se mantiene como consejero del grupo de medios a la sombra de su actual presidente, el inversor francés Joseph Oughourlian, ha refinanciado de nuevo todos sus préstamos con el Banco Santander para conservar su casi 7,5% en el capital de la empresa dueña de El País y la Cadena Ser, entre otros medios.

El vehículo inversor de la familia Polanco en Prisa, Aherlow Inversiones, ha refinanciado a finales de 2025 los tres préstamos que tenía con el Banco Santander para mantener sus acciones en la empresa de medios y que vencían en enero de este año, y los ha unificado en uno solo, que ahora vence en enero de 2030.

Ahora la deuda de la familia Polanco con el Santander es mayor, puesto que la deuda ha subido de 69 a 74,2 millones de euros, cifra muy superior a lo que vale ahora la participación de la familia fundadora en Prisa (unos 20 millones de euros). Los títulos de Prisa han cerrado este lunes a 2,65 euros.

Los intereses devengados por estos préstamos superaron los tres millones de euros en 2025, según el informe financiero anual de la compañía. El préstamo está ligado al cumplimiento de unos ratios financieros que el Santander ha perdonado a la familia Polanco hasta el 31 de diciembre de 2026.

Polanco ha retrasado por tanto la devolución de esos tres préstamos otros cuatro años, y mantiene como garantía del crédito las propias acciones de Prisa que tiene en su poder. Polanco tenía el 7,5% del capital, pero al no acudir a la última ampliación de 2025 porque Oughourlian diseñó una ampliación de capital para diluir a los accionistas críticos con él en ese momento, el grupo de españoles afines a Moncloa, su peso en el capital se ha reducido.

Oughourlian se valió de tener la mayoría en el consejo de Prisa para aprobar esa ampliación de capital de 40 millones de euros sin derecho de suscripción preferente para los ya accionistas. Este movimiento tenía como objetivo que los accionistas críticos se diluyeran y no alcanzaran el 51% del capital de cara a la Junta de Accionistas de mayo de 2025, con el que pretendían forzar el cese de Oughourlian.

Los accionistas críticos con el inversor francés, encabezados por Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras, ahora desarrollando el nuevo canal de televisión que les ha concedido el Gobierno, La Séptima, fueron a la batalla con Oughourlian y denunciaron esa maniobra (la justicia ha dado la razón al presidente de Prisa).

Sin embargo, Polanco ha cedido definitivamente y ha abandonado cualquier intento de plantear batalla contra el inversor francés. Aunque le quitó del consejo de Prisa Media en mayo del año pasado, cuando estaba la batalla interna en uno de sus puntos más álgidos y Polanco titubeaba en qué lado ponerse, ahora sigue en el consejo de Prisa, mientras que Varela Entrecanales salió en mayo de este año fulminado junto a otros críticos del inversor francés.

Algunas fuentes señalan que Polanco criticaba en el consejo algunas medidas que quería implantar Oughourlian, «pero luego siempre terminaba votando con él».