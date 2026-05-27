Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa con el 29,74% del capital, ha comunicado a Andrés Varela Entrecanales, actual consejero de Prisa, representante de los accionistas españoles amigos de Moncloa que compraron el 7% de Prisa a Telefónica, y adjudicatario con sus socios de la nueva televisión en abierto, que no seguirá en el consejo de Prisa. Oughourlian reducirá el número de consejeros de Prisa de 14 a 11, y Varela Entrecanales será uno de los tres que saldrán del puesto de mando de la compañía editora de El País y la cadena SER.

Varela Entrecanales y un grupo de empresarios españoles, entre los que se encuentra José Miguel Contreras, ex socios en La Sexta, compraron en mayo de 2022 el 7% a Telefónica y metieron un pie en la compañía. Tres años después, Contreras y Carlos Núñez, presidente en ese momento de Prisa Media, salieron del equipo directivo de Prisa fulminados por Oughourlian.

El motivo fue el intento de estos directivos de que Prisa participara en el lanzamiento de un nuevo canal de televisión, cuya adjudicación sacó a concurso el Gobierno a finales de 2025. La guerra entre este grupo de accionistas y Oughourlian ha sido brutal incluso después de la salida de Núñez y Contreras de Prisa, puesto que trataron primero de sumar el 51% del capital para echar al inversor francés en la junta de mayo de 2025, y después de armar una oferta por El País y la cadena SER, que no llegó a hacerse.

Ahora, los accionistas españoles del grupo cercanos a Moncloa han ganado el concurso de la nueva televisión, al que acudieron junto a José Luis Manzano, de la Telefé argentina. Manzano tiene el 25% del proyecto, al igual que Varela Entrecanales, Adolfo Utor, dueño de Balearia, y Diego Prieto, el ex rey de las ambulancias de Andalucía. Por ley, Manzano no puede tener más de un 25% del proyecto.

La reacción de Oughourlian no se ha hecho esperar. En el consejo de la compañía del martes anunció la reducción del consejo de 14 a 11 miembros y la salida de Varela Entrecanales, que ya estaba preparando su salida del consejo de Prisa porque apenas tenía poder para nada al estar totalmente solo.

Además, saldrán del consejo en la próxima junta de accionistas dos consejeras independientes, Béatrice de Clermont-Tonnerre e Isabel Sánchez García. Se mantiene en el consejo Manuel Polanco pese a que, en algunas ocasiones, ha levantado la voz contra Oughourlian -aunque luego votaba con la mayoría-. Polanco es hijo de Jesús Polanco, histórico fundador y presidente del grupo mediático.

De esta forma, Oughourlian toma el control total definitivamente del consejo de la compañía, aunque ya tenía mayoría. De golpe, quita el asiento a los tres consejeros más críticos con su gestión.

Global Alconaba compró en mayo de 2022 el 7% de Telefónica por 34 millones de euros, 0,68 euros por acción. Tras las sucesivas ampliaciones de capital y, sobre todo, la última a la que no pudieron acudir porque Oughourlian les vetó, su porcentaje ha bajado. Prisa ha cerrado este miércoles en 0,30 euros por título, por lo que este grupo de accionistas acumula importantes pérdidas en su inversión.