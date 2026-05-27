El humedal de La Albufera tiene un nuevo delta con 2,1 millones de m3 de sedimentos, y la culpa fue de la dana de 2024

Por desgracia la Albufera de Valencia todavía sufre las consecuencias de la trágica dana de octubre de 2024. De hecho, donde más se está notando es en el fondo del lago.

Los últimos datos de la Memoria Anual del Parque Natural 2025 así lo demuestran, ya que llegaron 2,1 millones de metros cúbicos de sedimentos a la zona analizada del humedal.

De hecho, ese arrastre ha creado un nuevo delta sumergido frente al barranco del Poyo. No se aprecia desde la superficie, pero ya forma parte de la nueva morfología del parque natural valenciano.

Cómo la dana de 2024 creó un nuevo delta en la Albufera de Valencia

Cada vez hay más peces en la Albufera, pero también se están sucediendo cambios en el terreno muy llamativos, especialmente frente al barranco del Poyo, una zona ligada a la dana de octubre de 2024.

Allí se ha formado un delta sumergido de forma cónica que no llega a ser visible. De todas maneras, sí es una acumulación evidente de material en el fondo del lago y tiene una extensión aproximada de un kilómetro.

La razón de su creación es que el agua arrastró una enorme cantidad de sedimentos hasta el humedal y los depositó de forma irregular, modificando la batimetría del lago.

Es decir, la dana no sólo movió agua. También desplazó tierra, lodos y material fino que acabó alterando el relieve submarino de la Albufera.

Qué ha cambiado de la Albufera la acumulación de sedimentos por la dana

La llegada de 2,1 millones de metros cúbicos de material no es dato superficial, sino la causa de que el lecho de la Albufera se haya elevado casi 10 centímetros respecto a las mediciones de 2023. Ese incremento equivale a un 12,89% en la zona estudiada.

Para medirlo, la Generalidad Valenciana actualizó la batimetría del fondo del humedal a partir de 728.458 puntos de medición.

Hay que tener en cuenta que la Albufera no se entiende sólo mirando la lámina de agua. El fondo también marca cómo circula el agua, dónde se acumulan los materiales y qué zonas quedan más alteradas tras un episodio extremo.

Además, el depósito no ha sido uniforme, y la memoria apunta a una distribución irregular de los sedimentos, algo lógico tras una avenida tan intensa y concentrada en barrancos concretos, como ocurrió en la dana.

Es decir, el nuevo delta frente al barranco del Poyo es una huella física de la dana que permanece bajo el agua. El temporal pasó, pero su impacto lo seguiremos notando mucho tiempo.

Otros cambios que provocó la dana en la Albufera y en la costa valenciana

La forma del humedal ha cambiado y no sólo por los sedimentos acumulados por la dana. Además, el viento ha influido en la distribución del fondo, hasta el punto de que algunas zonas orientales del lago son más profundas.

En cambio, las vaguadas que se dirigen hacia la Gola de El Pujol han acumulado más residuos. Ese comportamiento es la prueba de que la Albufera sigue moviendo y redistribuyendo materiales después del episodio de lluvias.

Además, en la costa también han ocurrido cambios significativos. Por ejemplo, se han relacionado las variaciones en el ancho de las playas con los temporales recientes, especialmente la dana de octubre de 2024 y el temporal de enero de 2025.