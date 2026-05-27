La UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz por la trama de financiación ilegal

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado este miércoles 27 de mayo un gran operativo sin precedentes en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, en el marco de una investigación por la financiación ilegal ordenada por la Audiencia Nacional y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción.

Los agentes han registrado despachos y oficinas de Ferraz y han inspeccionado distintos inmuebles de altos cargos del partido repartidos por la geografía peninsular según El Confidencial. Las actuaciones se prevé que dure toda la jornada.

La investigación apunta a la existencia de una operativa sostenida en el tiempo que habría permitido la inyección de fondos opacos en la contabilidad del partido, diseñada para eludir el control del Tribunal de Cuentas. Según fuentes próximas al caso consultadas por distintos medios, miembros de la cúpula del PSOE habrían participado activamente en la ocultación de dinero de origen ilegal.

Los investigadores de la UCO buscan documentos, archivos y otros materiales relacionados con una supuesta caja B. El dispositivo es el resultado de meses de pesquisas secretas por parte de los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil, tras haber hallado mensajes, comunicaciones y movimientos bancarios de dirigentes del partido que habrían revelado que la formación de Pedro Sánchez operaba con una contabilidad paralela.