Hernando admite al juez que se vio con Leire Díez estando en Moncloa y que fue convocado por Ferraz

El socialista Antonio Hernando ha admitido este lunes que estuvo en una reunión de 2024 con la ex militante del PSOE y ex fontanera del partido para las cloacas, Leire Díez, y el ex secretario de Organización Santos Cerdán. Una cita, que según ha declarado ante el juez, se produjo cuando él era alto cargo de Presidencia del Gobierno y en la que se habló de que Leire Díez tenía documentación sobre maniobras policiales, en concreto, sobre una supuesta investigación a Pedro Sánchez en 2017 para «evitar que llegase a Moncloa», informan fuentes jurídicas.

Asimismo, Hernando ha reconocido que acudió a la reunión en Ferraz porque se le convocó desde la secretaría de Organización del PSOE, si bien ha dicho no recuerda quién, y ha ubicado en la misma también al ex secretario de Estado de Comunicación Ion Antolín, y al ex número dos de Santos Cerdán y hoy diputado por Jaén y responsables de Política Municipal del partido, Juan Francisco Serrano, apuntan las mismas fuentes.

Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, ocupaba en el momento de la reunión, celebrada en 2024, el cargo de Director Adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Este lunes ha declarado durante más de una hora ante el juez que investiga a Leire Díez por delitos de cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra fiscales y mandos de la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El juez Arturo Zamarriego le citó después de que Díez y otro investigado, el empresario Javier Pérez Dolset, ubicase a Hernando en una de las dos reuniones que, según dijeron, mantuvieron con cargos del PSOE, entre ellos el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán.

Asistió 20 minutos

Según informaron fueron jurídicas, Hernando -secretario de Estado de Telecomunicaciones desde septiembre de 2024- ha admitido que estuvo unos 20 minutos en una de esas reuniones, en la sede del partido, en la calle Ferraz de Madrid, si bien llegó tarde y se fue antes de que terminase.

Ha explicado que Pérez Dolset y Leire Díez le hablaron de que disponían de documentación sobre una presunta investigación del Ministerio del Interior en 2017, cuando gobernaba el PP, contra Pedro Sánchez y su entorno, incluidas sus hijas, recogió Efe. Hernando ha insistido sobre la supuesta información que Leire Díez atribuía a «política patriótica» del PP en relación con la familia del presidente.

Sobre la fecha de aquella reunión, el ex alto cargo de Moncloa ha manifiestado que no recuerda si ésta coincidió con los cinco días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez en abril de 2024, justo coincidiendo con el inicio de la investigación judicial a su esposa, la pentaimputada Begoña Gómez.

El juez Arturo Zamarriego imputó Díez, Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por chantajear con presunta información comprometida a guardias civiles, fiscales y jueces a cambio de obtener favores. El instructor quiere saber si la ex fontanera de Ferraz encabezaba una «actuación delictiva, continuada y coordinada» para «recabar información comprometida o irregular» de instituciones con el propósito de «anular o malbaratar» sus investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».