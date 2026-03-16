Llorca destaca el unánime rechazo del Tribunal Superior a juzgar a Mazón: «Deja las cosas muy claras»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado la «unanimidad» de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para rechazar que se investigue a su antecesor al frente del Consell, Carlos Mazón, como solicitaba en su exposición razonada la magistrada que instruye el caso de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra. «Los cinco jueces han tomado la misma decisión, por tanto, yo creo que deja las cosas muy claras», ha explicado Pérez Llorca antes de contemplar la mascletá de las Fallas de Valencia de este lunes desde el Ayuntamiento de la capital de la Comunidad Valenciana.

Tal como ha publicado OKDIARIO, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior ha rechazado por unanimidad la petición de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que dirige el caso, para investigar al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

El Alto Tribunal valenciano no aprecia en la exposición razonada de la instructora «un fundamento sólido y objetivo» de que los hechos descritos por ella en su auto de exposición razonada «revistan carácter de delito». Los magistrados dictaminan también que Carlos Mazón no tenía una «posición de garante», porque la legislación no le atribuye deberes específicos en la gestión de las emergencias.

Llorca ha explicado que él «no suele valorar las decisiones judiciales», pero ha matizado a continuación que hay una cosa «evidente», que es que la decisión de la citada Sala de lo Civil y lo Penal de no investigar a Carlos Mazón se ha producido por «unanimidad». También, ha destacado que no tiene que sorprender que la Justicia vaya «rápido», sino que hay que «criticarla cuando va muy lenta».

Se da la circunstancia de que este lunes, también, la magistrada que instruye el caso de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha decidido prolongar la investigación otros seis más. La prórroga será efectiva a partir del próximo 30 de abril. Por lo que ese plazo concluirá el próximo 30 de octubre.

Pérez Llorca se ha manifestado así en una jornada en que ha coincidido siguiendo la mascletá desde el Ayuntamiento de Valencia, entre otros, con el alcalde Madrid, José Luis Martínez Almeida; la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero; varios consellers y la Bellea del Foc de Alicante, Adriana Vico y la Bellea del foc Intantil, Cristina Tárrega, entre otros.