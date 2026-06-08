De la Fuente: «Nos sentimos capaces de ser campeones del mundo»

La cuenta atrás ya ha comenzado. España ya vive en Chattanooga, su cuartel general durante la fase de grupos del Mundial, y Luis de la Fuente (Haro, 1961) respira fútbol, ilusión y ambición a partes iguales. A miles de kilómetros de casa, rodeado por un grupo que considera una familia y con la segunda estrella entre ceja y ceja, el seleccionador nacional atiende a OKDIARIO en la primera entrevista que concede desde su llegada a Estados Unidos. Habla de Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz, Rodrigo Hernández, el ambiente que se vive en la concentración y del gran objetivo que persigue una generación que sueña con hacer historia. Con serenidad, pero sin esconder la ambición, De la Fuente lanza un mensaje claro: España se siente preparada para luchar por todo.

Pregunta: ¿Cómo están siendo estas primeras horas en Chattanooga? Ha empezado el sueño de la segunda estrella.

Respuesta: Lo más importante es que ya estamos centrados en el Mundial, centrados en lo que significa competir y deseando vivir esta experiencia. Además, estamos en el lugar que se va a convertir en nuestra casa durante muchos días. Estamos sorprendidos por la calidad de las instalaciones y disfrutando muchísimo. Llevamos apenas 24 horas aquí, pero ya nos ha dado tiempo a hacer tres entrenamientos, trabajar en el hotel y conocer todas las instalaciones. Estamos muy contentos y creo que lo vamos a disfrutar mucho.

P: ¿Ha sido especial ver a casi mil aficionados en el entrenamiento?

R: Es fantástico. Disfruto mucho viendo a gente con la camiseta de la selección española y más tan lejos de nuestro país. Hablar con compatriotas que viven aquí, con sus hijos o descendientes que siguen sintiéndose españoles y apoyando a la selección es un motivo de enorme orgullo.

P: Todo el mundo pregunta por Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz. ¿Cómo están?

R: Muy bien. Lamine y Nico ya han participado en rondos y empiezan a realizar algunas tareas con el grupo. Evolucionan como esperábamos. Todavía quedan muchos días hasta el debut y Víctor también sigue perfectamente los plazos marcados junto a los servicios médicos de su club y de la selección. Creo que podrán llegar en perfectas condiciones al día 15. Esa es la mejor noticia.

P: ¿Tiene decidido el once para el debut?

R: Sí.

P: ¿Y estarán Lamine y Nico?

R: Ahí sí que te voy a decir que no. No es porque no puedan jugar, pero vamos a darles tiempo. Necesitan completar esa carga de trabajo previa a competir al máximo nivel. La idea es que esta semana trabajen con normalidad, pero siendo prudentes para que lleguen en las mejores condiciones posibles al primer partido.

P: Da la sensación de que este Mundial será especialmente duro.

R: Muchísimo. Muy exigente. Ya estamos viendo el calor que hace aquí, las tormentas, los viajes largos, el poco tiempo de recuperación… Todo eso va a desgastar mucho a los futbolistas además de la propia exigencia competitiva. Habrá que gestionar muy bien todos esos factores.

P: ¿Ha notado muchas diferencias respecto a Alemania durante la Eurocopa?

R: El clima es diferente, claro, pero nos sentimos igual de cómodos. Hemos convertido estas instalaciones en nuestra casa. Son incluso mejores que las que tuvimos en Alemania y el entorno nos permitirá tener momentos de tranquilidad e intimidad que también ayudan a afrontar una competición tan larga.

P: También preocupa la altura de Guadalajara.

R: Está todo previsto. La altura será un factor en México, pero antes jugaremos en Atlanta y, si seguimos avanzando, cada sede tendrá unas condiciones distintas. Lo importante es adaptarse. Lo hablamos con los jugadores nada más llegar: no hay excusas. Esto es un Mundial y hay que convivir con todo lo que toca.

P: Si Lamine y Nico no llegan para ser titulares, ¿Ferran Torres gana opciones?

R: Tenemos muchísimas alternativas. Ferran está fenomenal. También están Baena, Yeremy y otros compañeros que llegan en un gran momento. Lo más importante es la motivación que tienen todos. Hay que ver los entrenamientos para darse cuenta de la intensidad con la que trabajan.

P: ¿Cómo está Mikel Merino?

R: Muy bien. Cada día demanda más trabajo y eso es una señal fantástica. Su lesión era diferente a las de otros compañeros y está evolucionando muy bien. Esperamos que llegue en las mejores condiciones al debut.

P: ¿Le cansó el debate de la portería?

R: Me hizo gracia, porque nosotros siempre lo hemos tenido muy claro. Estamos hablando de tres de los mejores porteros del mundo. Quien juegue lo hará con todas las garantías. Tenemos una tranquilidad absoluta en esa posición.

P: Uno de los momentos más duros fue comunicarle a Álex Remiro que se quedaba fuera.

R: Sí. Fue un momento difícil, igual que otras conversaciones que he tenido que mantener con jugadores importantes. Pero Álex es una persona muy querida dentro del grupo y un compañero excepcional.

P: Aquella imagen de Remiro celebrando con Pedri se hizo viral.

R: Fue espectacular. De hecho, nosotros la utilizamos como ejemplo de lo que representa este equipo. De lo que significa ser un compañero comprometido incluso cuando no tienes minutos. Ese espíritu es una de nuestras grandes fortalezas.

P: Todo el mundo destaca el ambiente que hay en este grupo.

R: Es una de nuestras mayores fortalezas. Más allá del talento, existe una energía invisible que une a todos estos jugadores. Esa unión nos ayuda a superar momentos difíciles y a mantener la ambición intacta.

P: Rodrigo Hernández ha asumido un papel de liderazgo evidente.

R: Lo está haciendo extraordinariamente bien. Rodrigo, Unai Simón, Ferran y Mikel Oyarzabal ejercen perfectamente ese papel de referentes. Son jugadores que ayudan a integrar a los más jóvenes y mantienen el espíritu que caracteriza a esta selección.

P: Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. ¿Qué rival le preocupa más?

R: Todos. Son selecciones con mucha calidad y más peligrosas de lo que la gente piensa. Cada partido nos exigirá nuestra mejor versión. No podemos relajarnos ni un segundo.

P: La pregunta obligada: ¿España va a ser campeona del mundo?

R: Nos sentimos capaces de ser campeones del mundo. Tenemos talento, ilusión, energía y ambición para conseguirlo. Pero también sabemos el enorme nivel que tienen otras selecciones. En un Mundial cualquier detalle puede dejarte fuera. Vamos a ir paso a paso, partido a partido, con la máxima humildad y la máxima ambición.

P: Y para terminar, ¿se ha traído a Estados Unidos la cruz bendecida por el Papa que le regaló un amigo?

R: Por supuesto. Tengo una relación muy especial con ese amigo y compartimos una profunda conexión espiritual. Me regalaron un rosario bendecido por el Papa y adquirido en Jerusalén. Fue un gesto que me emocionó muchísimo y, por supuesto, me lo he traído conmigo.