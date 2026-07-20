España tuvo que marcar tres goles a Argentina para ganarla en la final: sólo le valió uno y le anularon dos
El árbitro anuló dos goles a España durante el partido ante Argentina
Crónica: ¡Reyes del Mundo!
España necesitó tres goles para ganar a Argentina en la final del Mundial 2026. Sólo valió uno, pero le anularon dos durante el encuentro. El primero fue a Nico Williams por un pisotón fortuito previo de Mikel Merino a Otamendi. El segundo, por un justísimo fuera de juego a Ferran Torres, ya con 1-0 en el marcador. Ambos fueron en la prórroga. Todo ello con toda la polémica que arrastraba Argentina en este Mundial.
Noticia en elaboración…
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios