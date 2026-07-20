MUNDIAL 2026

España tuvo que marcar tres goles a Argentina para ganarla en la final: sólo le valió uno y le anularon dos

El árbitro anuló dos goles a España durante el partido ante Argentina

Crónica: ¡Reyes del Mundo!

España
España ganó a Argentina. (EFE)
Daniel Calle
  • Daniel Calle
  • Madrigal de la Vera (Cáceres, 1993). Coordinador de la sección de deportes. Antes en El Mundo, El Español y El Debate. Una década informando sobre la actualidad deportiva.

España necesitó tres goles para ganar a Argentina en la final del Mundial 2026. Sólo valió uno, pero le anularon dos durante el encuentro. El primero fue a Nico Williams por un pisotón fortuito previo de Mikel Merino a Otamendi. El segundo, por un justísimo fuera de juego a Ferran Torres, ya con 1-0 en el marcador. Ambos fueron en la prórroga. Todo ello con toda la polémica que arrastraba Argentina en este Mundial.

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