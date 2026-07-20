Del «insulto al fútbol» a «criminales»: la prensa mundial despedaza a Argentina tras la final

España no sólo conquistó el Mundial sobre el césped del MetLife Stadium. También ganó el juicio de la prensa internacional. Apenas unas horas después de que Ferran Torres marcara el gol que dio a la Selección la segunda estrella de su historia, los principales medios deportivos y generalistas del planeta coincidieron en un mismo diagnóstico: el equipo de Luis de la Fuente fue el justo campeón. El dominio español durante la final y a lo largo de todo el torneo acaparó los elogios, mientras que el planteamiento de Argentina y su excesiva dureza recibieron críticas prácticamente unánimes.

En España la celebración fue absoluta. Los diarios nacionales hablaron de una selección que ya forma parte de la historia del fútbol y que volvió a conquistar el mundo dieciséis años después de Sudáfrica. Marca ensalzó al equipo de Luis de la Fuente como «los reyes de todos los tiempos», As apeló a la emoción con un «Como la primera vez», mientras que La Vanguardia encontró el paralelismo perfecto al asegurar que Ferran Torres se vistió de Andrés Iniesta para abrir de nuevo las puertas de la eternidad. También El País destacó la superioridad de una España que fue mejor de principio a fin.

En Argentina, pese al lógico dolor por perder una final, predominó la resignación. Los principales diarios reconocieron que España fue superior y que el título cayó del lado del equipo que más lo mereció. Olé destacó que la Albiceleste «dejó todo» pero terminó cayendo ante un campeón justo. Clarín admitió que el conjunto de De la Fuente dominó el encuentro de principio a fin, mientras que La Nación resumió el sentimiento del país hablando del fin de un sueño y ensalzando la actuación de Emiliano Martínez, decisivo para evitar una derrota mucho más amplia.

Duras críticas a Argentina

Pero donde las palabras fueron todavía más contundentes fue fuera de España y Argentina. La Gazzetta dello Sport italiana dejó una de las frases más demoledoras de toda la jornada al asegurar que «España tenía que ganar esta final, porque si la hubiera ganado Argentina habría sido un insulto al fútbol». El prestigioso diario italiano criticó que la Albiceleste renunciara al juego para apostar por el choque físico y definió el encuentro como una despedida amarga para Lionel Messi.

En Inglaterra tampoco hubo concesiones. Medios como The Telegraph o The Sun cargaron contra las continuas interrupciones, las provocaciones y el juego al límite de los argentinos, llegando incluso a resumir la final con un durísimo «Fútbol 1 – Criminales 0». Daily Mail, por su parte, puso el foco en la tangana posterior al pitido final y señaló especialmente a algunos futbolistas argentinos por perder completamente los nervios tras consumarse la derrota.

La prensa europea también aprovechó la final para certificar un relevo generacional que parece ya irreversible. L’Équipe proclamó a España como «los nuevos reyes» del fútbol mundial, mientras que el alemán Bild interpretó la final como el momento simbólico en el que la nueva generación tomó definitivamente el testigo de Lionel Messi. Aunque Lamine Yamal no firmó su mejor actuación, el joven talento español volvió a convertirse en uno de los grandes iconos de un equipo que ya domina el presente y apunta a marcar también el futuro del fútbol mundial.