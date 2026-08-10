Feijóo: «Parafraseando al presidente Suárez, puedo prometer y prometo que la final del Mundial será en España»

Alberto Núñez Feijóo se muestra contundente ante una de las cuestiones que ha levantado más polémica en los últimos días: el presunto ofrecimiento de la FIFA a Marruecos para albergar la final del Mundial 2030. «La final del Mundial es en el país anfitrión y el país anfitrión es España», destaca el líder del Partido Popular en esta entrevista en OKDIARIO. No duda en prometer que así será, si las encuestas se cumplen y, por entonces, él es el presidente del Gobierno. Esa firmeza contrasta con la tibieza del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El Partido Popular ha lanzado una ofensiva para que el Gobierno garantice que la final se celebrará en nuestro país y ha remitido una carta a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en la que avisa que, en caso de que España no fuera sede de la final, cuestionará «la conveniencia de que siga adelante con la celebración de la Copa del Mundo».

PREGUNTA.- En estos momentos hay más posibilidades de que la final del Mundial se celebre en Rabat o en Casablanca que en Madrid o en Barcelona. ¿Qué va a hacer usted para frenar eso? Porque el Gobierno no está haciendo absolutamente nada.

RESPUESTA.- Si hay una cuestión que debería estar clara es dónde se va a celebrar la final. La final se tiene que celebrar en España porque España es la primera potencia mundial en fútbol.

P.- Además, inicialmente era el Mundial de España, luego se añadió Portugal y luego agregamos a Marruecos.

R.- Correcto. Por tanto, se puede discutir dónde se juega con unas selecciones u otras. Pero la final es en el país anfitrión y el país anfitrión es España. Adicionalmente se han incorporado Portugal y Marruecos y me parece bien. Pero este tipo de cuestiones no se pueden discutir.

P.- Y parafraseando al gran Adolfo Suárez, ¿usted puede garantizar y garantiza que la final del Mundial de España, porque seguramente usted va a ser presidente, será en Madrid o en Barcelona?

R.- Mire, parafraseando a Suárez, yo puedo prometer y prometo que siendo España la primera potencia mundial en fútbol no hay ninguna alternativa a que España acoja la final del Mundial. Hay razones objetivas, hay razones históricas, hay razones de cómo se construyó la candidatura. España es uno de los grandes países del mundo en capacidad logística para la organización de eventos deportivos, olimpiadas incluidas, de este tenor. Reitero, si hay alguna duda podrá ser dónde se celebran otros partidos pero la final se celebra en España porque España es el país anfitrión del Mundial y es la primera potencia mundial en fútbol.

P.- ¿Usted lo puede garantizar y lo garantiza?

R.- Yo acabo de decir que puedo prometer y prometo, parafraseando al presidente Suárez, que la final del Mundial será en España. Por historia, por derecho y por prelación en la organización del Mundial.