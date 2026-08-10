Feijóo: «Al principio creí que lo de la playlist de Sánchez no era verdad, que era inteligencia artificial»

El pasado 1 de agosto, en plena crisis migratoria, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compartió en sus redes sociales su playlist con las canciones del verano. «Es una falta de respeto, un menosprecio y una humillación para los ciudadanos de cualquier ideología», afirma rotundo el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Ese mismo día, el socialista comenzó además sus vacaciones en la residencia oficial de La Mareta (Lanzarote), donde cada año disfruta con su familia. La gravedad de la invasión de Ceuta no alteró los planes vacacionales de Sánchez, lo que provocó numerosas críticas. Allí, como ha revelado OKDIARIO, pasa el tiempo dándose baños en el mar y saliendo a practicar uno de sus deportes favoritos, el buceo. Feijóo cuestiona esta actitud. Asegura que, si él fuera presidente, se quedaría en Ceuta «hasta que la situación se normalice».

PREGUNTA.- ¿Qué le pareció a usted que, ante una invasión de nuestra nación, Pedro Sánchez se dedicase a recomendar una playlist? ¿Usted qué pensó?

RESPUESTA.- Pues mire, al principio creí que no era verdad, que era inteligencia artificial. Después ya comprobé que efectivamente era cierto. Es una falta de respeto, un menosprecio y una humillación para los ciudadanos de cualquier color y de cualquier ideología. Es un presidente desbordado, al que ya no le importa nada, lo único que le interesa son sus vacaciones. Está absolutamente desconectado de la realidad.

P.- Si usted fuera presidente, ¿se quedaría en La Moncloa en lugar de estar buceando en La Mareta?

R.- Me quedaría allí varios días y diría: «Esto es España, el presidente del Gobierno va a residir aquí, va a pernoctar aquí, hasta que se solucione o se normalice la situación». Y, por supuesto, en mi vida haría la mezquindad de decirles a los españoles: «Buen verano, buen rollito, yo me voy a escuchar música».

P.- ¿Es una frivolidad insuperable, no?

R.- Es que no responde a una conducta previsible ni siquiera de un presidente insensible o desalmado. Ante la mayor crisis territorial que ha tenido nuestro país desde hace siglos…

P.- Probablemente es la mayor crisis desde el 11M…

R.- Sí, pero el 11M es un atentado terrorista, lamentablemente hemos tenido varios y Europa también. Pero yo no conozco ningún país de Europa que haya sido invadido. Ha habido una reacción mucho más contundente, más seria, más sólida, más institucional de buena parte de los primeros ministros europeos recordando que Ceuta es Europa y que se ha invadido la frontera europea. Esto es lo único positivo de este lamentable episodio, que todavía no está normalizado.