Feijóo: «Mi primer viaje como presidente será a Marruecos»

Alberto Núñez Feijóo tiene claro que España tiene que tener una relación «fluida y respetuosa» con Marruecos pero también «una reacción firme» ante la entrada masiva de inmigrantes irregulares del pasado 30 de julio. Una postura que contrasta con la del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha tratado de dar por concluida la crisis migratoria con palabras de gratitud hacia el régimen de Mohamed VI.

El presidente del PP considera que Sánchez está «inhabilitado» para «llevar la defensa y el respeto de España» en sus relaciones con Marruecos. «Yo tengo un absoluto interés en llevarme bien con Marruecos. Sólo le pido que me respete, yo le voy a respetar», afirma también el presidente del PP, que considera también que este país no ha dado las explicaciones «que España merece» sobre la histórica crisis migratoria.

En esta entrevista en OKDIARIO, Feijóo avanza que su primer viaje como presidente del Gobierno será a Marruecos. Una norma no escrita que inició Felipe González y que continuó después durante los gobiernos de Aznar, Zapatero y Rajoy. En 2018, Pedro Sánchez rompió con la tradición y viajó a París para verse con Emmanuel Macron.

PREGUNTA.- ¿A dónde hará su primer viaje al extranjero como presidente del Gobierno?

RESPUESTA.- Pues, sin ninguna duda, creo que el primer viaje debe ser a Marruecos y por mi parte sería a Marruecos. No haré lo que hizo Sánchez, menospreciar a Marruecos. Y ahora resulta que se comporta más como un súbdito de Marruecos que como un presidente del Gobierno de España.

P.- ¿Y el segundo viaje? ¿A Estados Unidos?

R.- Pues no lo sé, pero Estados Unidos es un país con el que España tiene relaciones históricas y ahora tiene dos motivos adicionales: Venezuela y Cuba. España tiene una deuda con Venezuela y con Cuba por la política exterior de Sánchez durante estos últimos años de apoyo a las dictaduras de Chávez y de Maduro. España tiene una querencia especial con Cuba. Y, junto con EEUU, tiene que conseguir que la prosperidad y la libertad llegue a Cuba por respeto al pueblo cubano.

P.- ¿Por qué no fue a la toma de posesión de Donald Trump?

R.- No recuerdo que me hubiesen invitado, se lo digo sinceramente. Sí me invitó la presidenta de Perú y me ha invitado el presidente de Colombia pero me he disculpado porque creo que, en este momento, no estamos para viajar a Cali. Me han invitado otros primeros ministros hispanoamericanos pero no recuerdo que Donald Trump haya invitado al Partido Popular a la toma de posesión.

P.- ¿Volverá estos días a Ceuta?

R.- Sí.

P.- ¿Cuándo?

R.- No lo sé. Hablo todos los días con Vivas, estamos yendo allí, el presidente del Senado irá…

P.- Va a estar usted más en Ceuta que el presidente del Gobierno.

R.- Es que es nuestra obligación. Somos el primer partido de España, si el Gobierno no trabaja por lo menos que trabaje la alternativa. Lo de Ceuta me preocupa especialmente. Conozco la ciudad desde mi época de presidente del Insalud en el año 96. Ceuta y Melilla tienen la mayor lista de espera, el mayor porcentaje de fracaso escolar. Y la Sanidad y la Educación son dos competencias del Gobierno de España. Pero esto ha pasado todos los límites. La situación, insisto, es dantesca. Hay miles de personas deambulando por Ceuta. Y el Gobierno dice que está normalizado, ¿cómo que está normalizado?