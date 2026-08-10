Feijóo: «Lo lógico y lo pertinente es devolver a todos los menores a Marruecos»

El hombre que ha ganado las cinco elecciones a las que se ha presentado, Alberto Núñez Feijóo (Los Peares, 1961), está personalmente tranquilo. Bueno, él es de natural un tipo sosegado al que resulta complicadísimo sacar de sus casillas. Sabe que esta vez, salvo robo chavista nivel Dios vía Ley de Nietos, será el próximo presidente del Gobierno. Pero institucionalmente está alarmado y apesadumbrado como nunca, naturalmente por la invasión marroquí de Ceuta pero más aún por la pasiva respuesta de un Pedro Sánchez que parece actuar más como un agente doble al servicio de Mohamed VI que como el legítimo defensor de los intereses de España. Su tesis se resume en pocas palabras: lo del marido de Begoña Gómez es complicidad encubierta de una frivolidad trufada de playlist y vacaciones a todo trapo en La Mareta como si aquí no pasara nada. Consciente de que la ciudadanía ya no quiere medias tintas, se muestra partidario de devolver inmediatamente a Marruecos a los menas que llegaron a la ciudad autónoma hace dos semanas y echa mano del «puedo prometer y prometo» del gigantesco Adolfo Suárez para asegurar que la final del Mundial 2030 se disputará en España como estaba previsto. Un ¡hasta aquí hemos llegado! sobrevuela toda la entrevista, celebrada el viernes pasado en Pontevedra y cuya primera parte publicamos hoy.

PREGUNTA.- ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo lleva las vacaciones en su tierra?

RESPUESTA.- Pues bien, aquí en Galicia siempre bien. Lógicamente, como todo el mundo, pendiente de Ceuta, de los incendios… Pero en Galicia bien.

P.- ¿Trabaja un poquito más que Sánchez, que está buceando?

R.- Yo me quedé dos días en Ceuta porque creo que es lo mínimo que se puede hacer y es verdad que la postura del presidente nos ha sorprendido a todos. Es un ataque a la integridad territorial de nuestro país.

P.- ¿Es una invasión?

R.- Sí, claro, es una ocupación, es una invasión, es un ataque a la integridad territorial. Es una ciudad de 83.000 habitantes en la que entró una población similar. Como dijo el presidente de Ceuta, es como si entrasen 34 millones de personas en la Península. Es un ataque, es una invasión y es una ocupación contra la integridad territorial de nuestro país. Al presidente, al día siguiente de ir a Ceuta, le vimos en redes diciendo: «Buen verano, ésta es la música que voy a escuchar».

Si fuera presidente me quedaría en Ceuta varios días, hasta que se normalizase la situación

P.- ¿Qué le pareció a usted que, ante una invasión de nuestra nación, este señor se dedicase a recomendar su playlist? ¿Usted qué pensó?

R.- Pues mire, al principio creí que no era verdad, que era inteligencia artificial. Después ya comprobé que efectivamente era cierto. Es una falta de respeto, un menosprecio y una humillación para los ciudadanos de cualquier color y de cualquier ideología. Es un presidente desbordado, al que ya no le importa nada, lo único que le interesa son sus vacaciones. Está absolutamente desconectado de la realidad.

P.- Si usted fuera presidente, ¿se quedaría en La Moncloa en lugar de estar buceando en La Mareta?

R.- Me quedaría allí varios días y diría: «Esto es España, el presidente del Gobierno va a residir aquí, va a pernoctar aquí, hasta que se solucione o se normalice la situación». Y, por supuesto, en mi vida haría la mezquindad de decirles a los españoles: «Buen verano, buen rollito, yo me voy a escuchar música».

P.- ¿Es una frivolidad insuperable, no?

R.- Es que no responde a una conducta previsible ni siquiera de un presidente insensible o desalmado. Ante la mayor crisis territorial que ha tenido nuestro país desde hace siglos…

P.- Probablemente es la mayor crisis desde el 11M…

R.- Sí, pero el 11M es un atentado terrorista, lamentablemente hemos tenido varios y Europa también. Pero yo no conozco ningún país de Europa que haya sido invadido. Ha habido una reacción mucho más contundente, más seria, más sólida, más institucional de buena parte de los primeros ministros europeos recordando que Ceuta es Europa y que se ha invadido la frontera europea. Esto es lo único positivo de este lamentable episodio, que todavía no está normalizado.

Yo sí creo que el CNI avisó, no quiero suponer que no lo hiciese

P.- Lo más probable, según dicen todas las encuestas, es que dentro de un año usted sea presidente del Gobierno. Si le tocase una situación así, ¿convocaría inmediatamente al Parlamento, a pesar de ser agosto, y declararía el estado de sitio?

R.- Esa mañana estudiamos la posibilidad de declarar el estado de sitio o de excepción. Pedimos un informe a los constitucionalistas y es lo que prevé la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución española. Es una herramienta proporcional a los hechos. En segundo lugar, comparecería en el Congreso para dar explicaciones a mi país de lo que ha ocurrido en una ciudad española. En tercer lugar, tendría una reunión muy seria con Marruecos para saber qué es lo que ha pasado y cómo se pueden agolpar 70.000 personas en una frontera común, entrar y ocupar una ciudad como Ceuta. Y pediría explicaciones al Gobierno de España: le preguntaría a la ministra de Defensa cuándo se informó, a través del CNI, al Ministerio del Interior y a mí mismo. ¿Por qué el ministro del Interior dice que no ha sido informado? ¿Por qué incluso la ministra portavoz ha dicho que incluso Marruecos mantenía una línea de información con el Gobierno? O nos mienten todos, que es lo más probable, o alguien está mintiendo de forma descarada. La crisis de Gobierno en este caso sería inevitable, ya sea la ministra de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Exteriores o los tres, sería inevitable. Y si no ceso a ninguno de los tres, entonces me tengo que ir yo.

P.- ¿Usted cree que el CNI avisó?

R.- Nosotros creemos que el CNI sí avisó y que los servicios de inteligencia de la Policía Nacional tenían información. El presidente de Ceuta advirtió al Gobierno – a Moncloa, a Interior- y pidió una declaración de emergencia ante la obviedad de que se podía producir una invasión como la de 2021, con 15.000 personas. Yo sí creo que el CNI y los servicios de inteligencia de la Policía Nacional avisaron porque no quiero suponer que no lo hayan hecho. Si los servicios de inteligencia, la Policía Nacional y la Guardia Civil no se enteraron de que 70.000 personas se dirigían a la frontera española podemos concluir que España es uno de los países más inseguros del mundo.

P.- Entonces, ¿usted tiene la convicción de que sí avisaron?

R.- Sí, yo tengo la convicción de que sí avisaron porque me creo mucho más la profesionalidad del CNI que la frivolidad de los ministros del Gobierno.

Hay que tener una relación fluida y respetuosa con Marruecos pero también una reacción firme

P.- ¿Detrás de todo esto está el rey de Marruecos?

R.- Mire, esa respuesta solamente la puede dar el Gobierno de España. Lo que sí sé es que Marruecos no ha dado la respuesta que España merece y que la mayoría de los españoles cree que Marruecos incentivó o permitió esa invasión. Un presidente del Gobierno tiene que hacer dos cosas: tener una relación fluida y respetuosa con Marruecos y, también, una reacción firme ante el incuestionable hecho de que 70.000 personas provenientes de Marruecos han invadido una parte del territorio español. Esto no se puede hacer, esto no se debe hacer y cuando se hace tiene que tener una respuesta contundente.

P.- ¿Habría que romper relaciones diplomáticas con Marruecos?

R.- Yo pretendo y quiero ser la única alternativa al Gobierno de España y, por tanto, mi posición tiene que ser adecuada ante la eventualidad de que asumamos el Gobierno de nuestro país. Yo vuelvo a reiterar lo que le he dicho. Le pediría a Marruecos que me informe de qué es lo que ha ocurrido, pero también hay una cierta vergüenza en esta posición: ¿Es que usted no sabía lo que iba a ocurrir? ¿Realmente nos tenemos que quedar con el relato de que España no se entera? Lo lógico sería que, varios días antes, el Gobierno español hubiese contactado con el de Marruecos para evitar que esto ocurriese. Tus servicios de inteligencia te tienen que decir lo que ven en redes sociales; que hay movimientos en Tánger, en Tetuán, en Castillejos; que 70.000 personas vienen hacia la frontera, y además que te han avisado de que en días anteriores unas 1.500 personas, mayoritariamente menores, han entrado a nado en Ceuta. Llevábamos una semana ante un riesgo evidente y esto es el segundo capítulo de la ocupación con 15.000 personas de 2021. Llueve sobre mojado. Por tanto, yo no creo, honradamente, que le tenga que pedir explicaciones a Marruecos. Lo que tengo que hacer es, con el conocimiento que tenía, evitar con Marruecos que esto se produjese.

Sánchez está inhabilitado en la relación con Marruecos

P.- Hace cuatro años, el Gobierno de Marruecos, a través de Pegasus, pinchó el teléfono del presidente del Gobierno. ¿Usted cree que Pedro Sánchez es rehén del rey de Marruecos porque tiene su teléfono y sabe todo lo que contiene, que seguramente no sea nada bueno?

R.- Mire, el señor Bolaños dio una rueda de prensa escandalizado diciendo que el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa tenían el móvil infectado con el virus Pegasus. Nunca nos dieron más información, ni pública ni institucional. Por tanto, hay indicios de que puede ser así pero yo no tengo la constatación para hacer una acusación tan grave.

P.- Yo creo que todo indica que fue Marruecos.

R.- Yo reitero, Marruecos tiene que ser un socio estratégico de nuestro país. Si Marruecos y España tuviesen una relación inteligente y eficiente tendrían un enorme beneficio mutuo en relación con la Unión Europea, con el resto de Europa y con todo el Magreb. Y mi objetivo es éste. Yo tengo un absoluto interés en llevarme bien con Marruecos. Sólo le pido que me respete, yo le voy a respetar. Si 70.000 personas van desde España hacia la frontera de Marruecos yo lo voy a impedir. Por tanto, tiene que haber reciprocidad. Los comportamientos leales no son coyunturales, son estructurales, permanecen siempre. En este momento, Sánchez está inhabilitado en la relación con Marruecos, no puede llevar la defensa y el respeto de España en sus relaciones exteriores con Marruecos porque hemos visto lo que ha hecho.

P.- Pero hay un hecho que induce a la sospecha y es que Pedro Sánchez ha agradecido el comportamiento al Gobierno de Marruecos, que es una cosa inaudita, porque Marruecos, si quiere, frena esa invasión en milésimas de segundo. Parece más un rehén, un agente doble al servicio de Marruecos, que el legítimo presidente del Gobierno que tiene que defender los intereses nacionales.

R.- Sánchez y los ministros del Interior y de Exteriores le agradecieron a Marruecos su actitud, y al ministro de Exteriores se le ocurrió llamar a consultas al embajador italiano y no al embajador marroquí. Y, además, aquel día se celebraba la Fiesta del Trono y allí se personó el Gobierno.

P.- Y Felipe González.

R.- Nosotros le notificamos a la embajadora de Marruecos, con la que tenemos buena relación, que en esa situación de crisis no íbamos a celebrar ninguna fiesta, al contrario, es que estábamos de luto.

P.- ¿Le pareció vergonzoso y humillante el comportamiento del Gobierno?

R.- Absolutamente.

P.- Asistieron el ministro Planas, el presidente Felipe González…

R.- El presidente González no tiene nada que ver con la actualidad y tendría la información que tendría. No le estoy disculpando, pero no creo que tenga la misma responsabilidad. Marruecos tiene que saber que la integridad de la nación española no se negocia, se defiende, y que somos un socio fiable. Pero para ser fiable tiene que haber respeto por las dos partes. Y, en este momento, hay una enorme incertidumbre, una enorme desconfianza de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles hacia la actitud de Marruecos. Estoy convencido de que la inmensa mayoría cree o bien que lo ha incentivado o que lo ha permitido. Y llueve sobre mojado porque en 2021 ya tuvimos una crisis con 15.000 personas. Después vino un acuerdo con Marruecos que se ha incumplido. Las fronteras, la apertura de las aduanas… se han incumplido. Después vino la concesión, no sabemos en qué términos, sobre el Sáhara Occidental, que el Gobierno ha ocultado. Y ahora viene la ocupación de 70.000 personas desde Marruecos a Ceuta. Incluso vemos que se está discutiendo dónde se celebra la final del Mundial.

La final del Mundial es en el país anfitrión y el país anfitrión es España

P.- Yo creo que, en estos momentos hay más posibilidades de que la final se celebre en Rabat o en Casablanca que en Madrid o en Barcelona. ¿Qué va a hacer usted para frenar eso? Porque el Gobierno no está haciendo absolutamente nada.

R.- Si hay una cuestión que debería estar clara es dónde se va a celebrar la final. La final se tiene que celebrar en España porque España es la primera potencia mundial en fútbol.

P.- Además, inicialmente era el Mundial de España, luego se añadió Portugal y luego agregamos a Marruecos.

R.- Correcto. Por tanto, se puede discutir dónde se juega con unas selecciones u otras. Pero la final es en el país anfitrión y el país anfitrión es España. Adicionalmente se han incorporado Portugal y Marruecos y me parece bien. Pero este tipo de cuestiones no se pueden discutir.

P.- Y parafraseando al gran Adolfo Suárez, ¿usted puede garantizar y garantiza que la final del Mundial de España, porque seguramente usted va a ser presidente, será en Madrid o en Barcelona?

R.- Mire, parafraseando a Suárez, yo puedo prometer y prometo que siendo España la primera potencia mundial en fútbol no hay ninguna alternativa a que España acoja la final del Mundial. Hay razones objetivas, hay razones históricas, hay razones de cómo se construyó la candidatura. España es uno de los grandes países del mundo en capacidad logística para la organización de eventos deportivos, olimpiadas incluidas, de este tenor. Reitero, si hay alguna duda podrá ser dónde se celebran otros partidos pero la final se celebra en España porque España es el país anfitrión del Mundial y es la primera potencia mundial en fútbol.

P.- ¿Usted lo puede garantizar y lo garantiza?

R.- Yo acabo de decir que puedo prometer y prometo, parafraseando al presidente Suárez, que la final del Mundial será en España. Por historia, por derecho y por prelación en la organización del Mundial.

En Europa ya se han dado cuenta de que Sánchez es un personaje complicado, crispado, polémico

P.- Si estuviéramos más cerca de Estados Unidos y no a tortas con Donald Trump, ¿se hubiera producido la invasión de Ceuta?

R.- Si no nos hubiésemos enfadado, insultado y menospreciado a nuestros aliados, si utilizásemos la política exterior en beneficio de España y no para captar votos en la política nacional es evidente que a España le iría mejor en las cancillerías. El señor Sánchez tiene en el Gobierno una serie de partidos anti-OTAN y anti-Estados Unidos, la mayoría de sus socios también lo son y entre su interés personal y los intereses de España siempre opta por el interés personal. Pero es que incluso Europa se ha cansado del señor Sánchez, de la irresponsabilidad, de la deslealtad, de la frivolidad y también de la atmósfera de corrupción que vive el presidente español. Europa ha visto cómo Sánchez se ha unido a intereses económicos, estratégicos y tecnológicos con China cuando la Unión Europea los está evitando. Europa ha visto cómo incumple el Pacto de Migración y Asilo y el reglamento de retorno y está regularizando a más de un millón de inmigrantes irregulares. Europa ya dice en público lo que hace un par de años decía en privado. Se han dado cuenta de que Sánchez es un personaje complicado, crispado, polémico. Lo ha sido con su partido, con su Gobierno, con la oposición, con las Cortes Generales y ahora también con sus socios.

España y EEUU tienen que tener una relación de confianza y respeto como aliados

P.- ¿Usted reanudará las relaciones con Donald Trump cuando sea presidente del Gobierno?

R.- No tengo ninguna duda de que las relaciones de un Gobierno de España, cualquiera que fuere, con EEUU tienen que ser cordiales. Es el aliado natural de la Unión Europea. Donald Trump finalizará su mandato en 2029 y no sabemos quién va a ser el próximo presidente de EEUU. Lo que sí sabemos es que España y EEUU tienen que tener una relación de confianza y respeto como aliados. Hace unos meses tuve una conversación con Marco Rubio, secretario de Estado, y pude acreditar que conoce muy bien España y la Hispanidad. Hablamos de España, de Venezuela, de Cuba. Y también tuve una conversación con su segundo en la toma de posesión de la presidenta de Perú y acreditamos que el problema es que a Sánchez le interesa decir que se lleva mal con EEUU por rédito electoral.

P.- ¿A dónde hará su primer viaje al extranjero como presidente del Gobierno?

R.- Pues, sin ninguna duda, creo que el primer viaje debe ser a Marruecos y por mi parte sería a Marruecos. No haré lo que hizo Sánchez, menospreciar a Marruecos. Y ahora resulta que se comporta más como un súbdito de Marruecos que como un presidente del Gobierno de España.

P.- ¿Y el segundo viaje? ¿A Estados Unidos?

R.- Pues no lo sé, pero Estados Unidos es un país con el que España tiene relaciones históricas y ahora tiene dos motivos adicionales: Venezuela y Cuba. España tiene una deuda con Venezuela y con Cuba por la política exterior de Sánchez durante estos últimos años de apoyo a las dictaduras de Chávez y de Maduro. España tiene una querencia especial con Cuba. Y, junto con EEUU, tiene que conseguir que la prosperidad y la libertad lleguen a Cuba por respeto al pueblo cubano.

P.- ¿Por qué no fue a la toma de posesión de Donald Trump?

R.- No recuerdo que me hubiesen invitado, se lo digo sinceramente. Sí me invitó la presidenta de Perú y me ha invitado el presidente de Colombia pero me he disculpado porque creo que, en este momento, no estamos para viajar a Cali. Me han invitado otros primeros ministros hispanoamericanos pero no recuerdo que Donald Trump haya invitado al Partido Popular a la toma de posesión.

P.- ¿Volverá estos días a Ceuta?

R.- Sí.

P.- ¿Cuándo?

R.- No lo sé. Hablo todos los días con Vivas, estamos yendo allí, el presidente del Senado irá…

P.- Va a estar usted más en Ceuta que el presidente del Gobierno.

R.- Es que es nuestra obligación. Somos el primer partido de España, si el Gobierno no trabaja por lo menos que trabaje la alternativa. Lo de Ceuta me preocupa especialmente. Conozco la ciudad desde mi época de presidente del Insalud en el año 96. Ceuta y Melilla tienen la mayor lista de espera, el mayor porcentaje de fracaso escolar. Y la Sanidad y la Educación son dos competencias del Gobierno de España. Pero esto ha pasado todos los límites. La situación, insisto, es dantesca. Hay miles de personas deambulando por Ceuta. Y el Gobierno dice que está normalizado, ¿cómo que está normalizado?

P.- ¿Usted desplegaría el Ejército?

R.- Cualquier servicio de información de un país mediano se hubiese activado varios días antes y las 3.000 personas que componen las Fuerzas Armadas se hubieran desplegado para blindar la frontera, al igual que la Policía y la Guardia Civil, con un mando único, de forma coordinada. Fíjese, yo comparo la información entre La Mareta y Ceuta. En La Mareta hubo una pintada y se resolvió en unas horas.

P.- Sí, lo publicó OKDIARIO. Ponía Sánchez, hijo de puta.

R.- Pues en Ceuta se tardó varios días. En La Mareta hay desplegadas tantas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como había en el momento de la ocupación. Yo me reuní con los sindicatos de Guardia Civil y de Policía Nacional en Ceuta y me referían eso, que no había mando único, no había coordinación, no tenían información. El Ejército estaba activado doce horas antes y se le impidió desplegarse. Y decían: «Es que esto no puede ocurrir, nosotros somos profesionales, si tuviésemos mandos, protocolos, estrategia e información, hubiésemos actuado». No puede haber 50 agentes en la frontera en el momento de la avalancha.

¿Por qué los mayores sí y los menores no? Son los más desprotegidos, deben ir con sus familias

P.- ¿Qué van a hacer con los menas que han llegado a Ceuta?

R.- Primero tenemos que saber cuántos son, porque creo que el Gobierno no lo sabe. Las obligaciones de control de fronteras, de extranjería y de devolución al país de origen son competencia exclusiva del Gobierno. Tiene que acreditar que son menores. En otras ocasiones, la mitad de los menores que llegaron a Baleares y a Madrid procedentes de Canarias eran mayores de edad. Si usted mete a un mayor de edad en un centro de menores imagínese la seguridad de los menores. El Gobierno tiene que cumplir las leyes, tiene mucho por hacer, y lo lógico y lo pertinente es devolver a esos menores a Marruecos.

P.- ¿Devolver a todos los menores?

R.- Sí, sí, claro. Es lo que corresponde. ¿Por qué los mayores sí y los menores no? Si son los más desprotegidos, los que deben ir con sus familias. Además, Marruecos ha dicho que está dispuesto a recoger a los menores compatriotas. Por tanto, el Gobierno tiene que hacer una actividad diplomática para que esos menores sean los primeros en ser recogidos por Marruecos.

P.- Entonces no habrá problema con Vox en este tema porque si los devuelven a Marruecos…

R.- Yo le digo cuáles son las competencias del Gobierno central. Por tanto, lo lógico es que no haya una bolsa de menores en Ceuta. Lo que no puede ser es que el Gobierno haga a las comunidades autónomas responsables de las consecuencias de un ataque a la soberanía y a la integridad territorial. El Gobierno está roto y lo que pretende es una guerra por los menas con las comunidades autónomas.

P.- El diario El País ya ha encendido la mecha…

R.- Usted ha sido irresponsable y utiliza a los menas como escudos humanos para cambiar la conversación, mire, no. Cumpla sus obligaciones, tiene muchas que cumplir. La primera es saber si es un menor. La segunda, ponerse en contacto con los consulados y con el Gobierno de Marruecos y proceder a la entrega. Ésas son sus obligaciones de acuerdo con la Ley de Extranjería y el ordenamiento jurídico.

Si el Gobierno se niega a comparecer en el Senado tendremos que actuar ante el Supremo o el Constitucional

P.- ¿Tienen ustedes capacidad para abrir el Congreso en agosto?

R.- No, porque no tenemos la mayoría suficiente en la Diputación Permanente pero sí tenemos mayoría absoluta en el Senado, hemos pedido la comparecencia de tres ministros y se niegan a comparecer.

P.- ¿Esto es surrealista, no?

R.- Absolutamente. El presidente del Gobierno lleva dos años sin comparecer en el Senado. Dado que el Gobierno no comparece a petición propia hemos pedido la comparecencia de los ministros de Defensa, Interior y Exteriores en la segunda semana de agosto.

P.- ¿No tienen la obligación legal de comparecer?

R.- Por supuesto. Al día siguiente, el Gobierno respondió que iban a comparecer a petición propia en el Congreso la última semana de agosto. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Si usted quiere comparecer en el Congreso, hágalo, pero su comparecencia está previamente registrada en el Senado. Y el Senado, con el Congreso, constituyen las Cortes Generales. Se puede comparecer en las dos cámaras. Y si la mayoría de una cámara le pide comparecer, comparezca. De momento, por lo que sabemos, se está negando a comparecer. Si esto es así, tendremos que actuar ante el Tribunal Supremo o el Constitucional. Estamos viviendo en un fraude de ley permanente. Esta legislatura es una especie de fraude de ley continuado. Empezó con una gran falsedad electoral, que era que en ningún caso se tramitaría la amnistía. Prosiguió con la aprobación de la amnistía y la entrega del Código Penal a los que hicieron la declaración de independencia de Cataluña. Prosiguió con tres años continuados sin presupuestos y con un ambiente de corrupción en el ámbito personal, institucional y del partido sin antecedentes de este tenor en toda la historia democrática de nuestro país. Siguió con un apagón, con los 46 muertos en el tren de alta velocidad, con una España calcinada y con una España invadida.