Adiós a la letra ‘b’: la RAE pide eliminarla en la palabra que más hace fallar a los españoles en los exámenes

Escribir bien es muy importante en todos los ámbitos de la vida, y muy especialmente en el académico, ya que puede marcar la diferencia entre aprobar o suspender. En la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), en Lengua Castellana y Literatura y en los idiomas cooficiales (catalán, valenciano, gallego y euskera), los errores ortográficos pueden restar hasta dos puntos sobre la nota. En cuanto a las pruebas de idioma extranjero, la penalización máxima es de 1,5 puntos. En este contexto, la RAE aclara una duda muy frecuente sobre el uso de la «b» en una palabra.

Entre los errores ortográficos más frecuentes se encuentran las confusiones entre letras que tienen una pronunciación similar, como la «b» y la «v», o la «g» y la «j». También son muy comunes los fallos relacionados con palabras homófonas, es decir, aquellas que suenan igual pero tienen significados y usos distintos, como «haber» y «a ver».

La RAE dice esto sobre la letra ‘b’

«Las letras «b» y «v». Son las letras propiamente españolas para representar el fonema /b/, ya que ambas formaban parte del alfabeto latino y pasaron a nuestro sistema de escritura. No se usan para ningún otro fonema».

En español, entre los términos que suelen dar lugar a errores destacan expresiones como «aún/aun» y palabras como «surrealista». Muchas personas la escriben con «b» («subrrealista»), la cual no está reconocida por la normativa lingüística y, por ende, no figura en el diccionario. El único término correcto según la RAE es «surrealista», escrito sin «b».

De acuerdo con la Real Academia Española, «surrealista» tiene tres definiciones: «perteneciente o relativo al surrealismo»; «seguidor del surrealismo»; «irracional o absurdo». El origen de la palabra ayuda a entender por qué se escribe sin la letra «b». Procede del término francés «surréaliste», formado con el prefijo «sur-«, que significa «por encima de» o «más allá de». Por lo tanto, no guarda ninguna relación con el prefijo «sub-«, que expresa una posición inferior o situada debajo.

Los lingüistas señalan varias causas que explican este error tan extendido, siendo la semejanza fonética entre los prefijos «sur-» y «sub-» la más habitual. Asimismo, apuntan a la tendencia a escribir las palabras tal y como se perciben al oído. Aunque pueda parecer un fallo sin importancia, se considera un error grave en exámenes y textos formales.

Vaya, valla y baya

Vaya, baya y valla, aunque suenan igual, cada una tiene un significado distinto que es fundamental conocer para evitar errores.

En primer lugar, vaya, escrita con «v» e «y», es una forma del verbo ir. Se utiliza en expresiones como: «Espero que vaya bien en el examen». Además, también puede emplearse como una interjección para expresar sorpresa, admiración o decepción, por ejemplo: «¡Vaya, qué noticia tan inesperada!».

Por otra parte, baya, con «b» e «y», designa un tipo de fruto carnoso, generalmente pequeño y jugoso. Entre las bayas más conocidas se encuentran las uvas, los arándanos y las grosellas.

Finalmente, valla, escrita con «v» y «ll», hace referencia a una cerca, barrera o cerramiento que delimita un espacio. Asimismo, el término se utiliza para nombrar los soportes destinados a la publicidad exterior, como en las frases: «La valla rodea todo el jardín».

Palabras con ‘b’ y ‘v’

Según la RAE, en general, se escribe «b» ante consonante: abdicar, abnegación, absolver, abyecto, amable, hablar, hebra, objeto, obtener, obvio, pobre, subterfugio. Sin embargo, hay varias excepciones, como ovni o grivna, y algunos nombres propios extranjeros, como Vladimir, Vladivostok. También se escribe «b» a final de palabra: baobab, kebab. Las excepciones son lev, molotov y ciertos nombres propios eslavos, como Kiev, Prokófiev, Romanov.

Por otro lado, se escribe «b» en la terminación -bilidad, como en habilidad o amabilidad (con la excepción de civilidad y movilidad), así como en las terminaciones -buir y -bir de los verbos, como distribuir o escribir (salvo hervir, servir y vivir, y sus derivados).

A esto hay que sumar la terminación -ba- del imperfecto: cantaba, ibas, íbamos, rezabais, lloraban. Finalmente, llevan «b» las formas verbales que conservan la «b» del infinitivo: absorbes, absorbía (de absorber); cabes, cabías (de caber); había, hubo (de haber); recabáis, recabábamos (de recabar), etc.

Mientras, se escribe «v» en las terminaciones -avo, -ave, -eve, -evo, -ivo de los adjetivos: octavo, dieciseisavo, grave, suave, breve, leve, longevo, nuevo, intuitivo, activo. También forman parte de este grupo las formas verbales que no contienen el sonido [b] en su infinitivo, salvo en el imperfecto en -ba-: tuvo, estuve, vaya, voy, ve, vamos, anduvimos, pero andaba, andábamos. Por último, se escribe «v» en las formas verbales que mantienen la v del infinitivo: volvemos, volvía, vuelve o volviéramos (de volver); cavo, cavabas, cavasteis, caváramos (de cavar); vendo, vendabas, vendó (de vendar).

«En español la b y la v se pronuncian igual, según la RAE: con [b] bilabial. La articulación labiodental de v solo es espontánea en hablantes valencianos o mallorquines y de zonas de Cataluña por influencia del catalán, y en puntos de América por influencia de las lenguas amerindias».