Cada año se realizan dos convocatorias de la prueba de acceso a la universidad, conocida como PAU, EBAU o Selectividad según la comunidad autónoma: una ordinaria, que se suele celebrar durante las dos primeras semanas de junio, y otra extraordinaria, que tiene lugar entre la última semana de junio y la primera de julio en la mayoría de regiones, aunque en algunas, como Cataluña, se celebra en septiembre. En este contexto, es de especial interés conocer cuáles son las comunidades con la Selectividad más difícil y fácil de España.

La Selectividad lleva dos años aplicando un modelo más práctico, con un único examen por asignatura y en el que las preguntas competenciales pueden representar hasta el 70 % en algunas materias. La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) mantiene su intención de seguir homogeneizando la prueba, especialmente en lo relativo a las penalizaciones por errores ortográficos. Sin embargo, la armonización no se centra tanto en el contenido como en la estructura: en cómo se formulan las preguntas o en el grado de optatividad que debe incluir cada bloque.

¿Cuál es la Selectividad más difícil de España?

Actualmente, 15 comunidades autónomas aplican más del 75 % de las recomendaciones de la CRUE, mientras que solo Extremadura y Castilla y León superan ligeramente el 50 %, según fuentes de la propia CRUE. El estudio de «Escuela de Todos» compara las pruebas de acceso de 2023, cuando aún no se había implantado el examen competencial, con las de 2025 (primer año de aplicación) para analizar diferencias en contenidos, nivel de dificultad y criterios de corrección entre comunidades.

En este sentido, señalan que, debido a la flexibilidad de la LOMLOE, no existe un temario común. Así, en 2025, mientras comunidades como Cataluña, la Comunidad Valenciana o el País Vasco evaluaron exclusivamente Historia Contemporánea, otras como Madrid o Andalucía mantuvieron un temario más amplio.

También se observa que algunas comunidades autónomas combinan preguntas, análisis de documentos y desarrollo de contenidos, mientras que otras priorizan la redacción de temas, como La Rioja, donde en 2025 el desarrollo de un tema llegó a representar el 75 % de la prueba.

La comunidad con la Selectividad más fácil de España

Los datos recabados por El Español en 2024 permitieron elaborar una media numérica para determinar cuál es el nivel de dificultad en los exámenes de Selectividad. En el podio de mayor dificultad, aparecen cuatro comunidades. Con una media de 6,25, Galicia fue la región con la Selectividad más exigente, seguida por Cataluña y País Vasco, ambas con un 6 de media, y Baleares, con un 5,75. En el extremo opuesto, la última posición del ranking la ocupa la EBAU de Andalucía, Ceuta y Melilla, con un 3,25 de media en nivel de dificultad.

Fechas en 2026

Aunque el calendario de la Selectividad es parecido en gran parte del territorio español, las fechas no coinciden exactamente en todas las comunidades autónomas. La mayoría realizará la convocatoria ordinaria los días 2, 3 y 4 de junio, aunque existen algunas excepciones. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los exámenes se celebrarán los días 1, 2, 3 y 4 de junio, mientras que en Cataluña se llevarán a cabo los días 9, 10 y 11 de junio.

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla siguen el calendario establecido en Andalucía, ya que, en materia de enseñanzas universitarias, forman parte del Distrito Único Andaluz.

Convocatoria ordinaria

Andalucía: 2, 3 y 4 de junio

Aragón: 2, 3 y 4 de junio

Asturias: 2, 3 y 4 de junio

Cantabria: 2, 3 y 4 de junio

Castilla-La Mancha: 8, 9 y 10 de junio

Castilla y León: 2, 3 y 4 de junio

Cataluña: 9, 10 y 11 de junio

Comunidad de Madrid: 1, 2, 3 y 4 de junio

Comunidad Valenciana: 2, 3 y 4 de junio

Extremadura: 2, 3 y 4 de junio

Galicia: 2, 3 y 4 de junio

Islas Balears: 2, 3 y 4 de junio

Islas Canarias: 2, 3, 4 y 5 de junio

La Rioja: 2, 3 y 4 de junio

Murcia: 2, 3 y 4 de junio

Navarra: 2, 3 y 4 de junio

País Vasco: 2, 3 y 4 de junio

Convocatoria extraordinaria

Andalucía: 30 de junio, 1 y 2 de julio

Aragón: 30 de junio, 1 y 2 de julio

Asturias: 6, 7 y 8 de julio

Cantabria: 30 de junio, 1 y 2 de julio

Castilla-La Mancha: 29 y 30 de junio y 1 de julio

Castilla y León: 30 de junio, 1 y 2 de julio

Cataluña: 2, 3 y 4 de septiembre

Comunidad de Madrid: 30 de junio, 1 y 2 de julio

Comunidad Valenciana: 30 de junio, 1 y 2 de julio

Extremadura: 30 de junio, 1 y 2 de julio

Galicia: 30 de junio, 1 y 2 de julio

Islas Balears: 30 de junio, 1 y 2 de julio

Islas Canarias: 30 de junio, 1 y 2 de julio

La Rioja: 30 de junio, 1 y 2 de julio

Murcia: 30 de junio, 1 y 2 de julio

Navarra: 24, 25 y 26 de junio

País Vasco: 30 de junio, 1 y 2 de julio

Finalmente, cabe señalar que la principal novedad este año en la Selectividad en España son los detectores de frecuencia, dispositivos capaces de localizar emisiones electrónicas como señales WiFi, Bluetooth o radiofrecuencia asociadas a móviles, pinganillos o wearables ocultos. Comunidades como Aragón, Cataluña, Galicia, Murcia, Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias o Andalucía ya han confirmado la implementación de medidas de vigilancia reforzada o pruebas con estos sistemas durante la convocatoria ordinaria. El objetivo es detectar si algún dispositivo está transmitiendo o recibiendo información dentro del aula.