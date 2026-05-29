El juez Calama entrega al PP el mando de las acusaciones populares del ‘caso Zapatero’

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido que el PP asuma la representación y dirección letrada conjunta de las acusaciones populares personadas en el caso Plus Ultra, una causa en la que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero deberá declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

Entre las ocho acusaciones populares admitidas en el procedimiento figura también Vox. Sin embargo, el magistrado considera que el PP «presenta una más relevante implantación institucional, que evidencia una mayor capacidad de proyección del interés general en el marco del proceso penal, lo que refuerza la idoneidad de su designación como titular de la representación y dirección letrada conjunta».

Además de PP y Vox, forman parte de las acusaciones populares Hazte Oír, Manos Limpias, Ciudadanos, Iustitia Europa, Liberum y el particular Borja Fernández. El ex juez Fernando Presencia también solicitó personarse en la causa, aunque su petición fue rechazada por el instructor.

En el auto, conocido este viernes, Calama argumenta que la designación del PP constituye la «solución que mejor se acomoda a los principios de ordenación procesal y a la finalidad propia de la institución de la acusación popular».

El PP también coordinó las acusaciones en el ‘caso mascarillas’

El magistrado recuerda que una fórmula similar fue aplicada por el Tribunal Supremo en el procedimiento relacionado con el supuesto amaño de contratos de mascarillas en el que fue juzgado el ex ministro José Luis Ábalos. En aquella causa, el PP también coordinó al conjunto de las acusaciones populares y actuó en el juicio en representación de todas ellas.

Aunque la jurisprudencia del Tribunal Supremo suele otorgar la dirección de las acusaciones a la primera formación que se persona en el procedimiento —lo que en este caso correspondería a Vox—, Calama sostiene que esa personación no fue válida al carecer de «los requisitos procesales indispensables», concretamente el correspondiente apoderamiento.

Según explica el juez, la siguiente personación fue la del Partido Popular, realizada apenas unos instantes después y ajustada a las exigencias legales. Por ello, considera que «la primera comparecencia procesalmente idónea y eficaz fue la realizada» por el PP, circunstancia que «justificaría por sí solo la atribución a la misma de la representación unificada de las acusaciones populares».

Asimismo, el instructor estima pertinente tener en cuenta «la mayor representatividad institucional y social de las entidades» personadas, entendida como una muestra de su capacidad para «vehicular el interés general».

En este sentido, subraya que «Tal representatividad no puede anudarse a consideraciones de naturaleza ideológica o de oportunidad política, vedadas al ámbito jurisdiccional, sino que ha de reconducirse a parámetros objetivos, entre los que destaca de manera singular la presencia en las Cortes Generales, en tanto expresión de la legitimación democrática derivada del sufragio ciudadano», concluye Calama.

La investigación sobre Plus Ultra se centra en una red de tráfico de influencias que habría favorecido a la aerolínea, especialmente en la obtención de una ayuda pública de 53 millones de euros concedida en 2021. En el «vértice» de esa supuesta trama, según la investigación judicial, se encontraría José Luis Rodríguez Zapatero.