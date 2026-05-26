La trama de Zapatero planeó abrir una embajada de Emiratos en Venezuela a cambio de negocios de oro

Los miembros de la boutique financiera de José Luis Rodríguez Zapatero planearon negocios a escala mundial, tales como abrir una embajada de Emiratos Árabes Unidos en Venezuela. Así consta en el sumario del caso Zapatero recogido por OKDIARIO.

José Luis Rodríguez Zapatero, a través del empresario Julio Martínez, intentó hacer negocios gracias a sus contactos de alto nivel en Venezuela. Los agentes de la UDEF han detectado en un chat del pagador de Zapatero con el empresario venezolano Domingo Amaro Chacón cómo intentaron expandirse en los países del golfo.

En este chat se da cuenta de la existencia de proyectos a los que llamaban los del «Egipcio» (Proyecto Minerven y Proyecto La Tortuga). También hablaron de los planes que ellos denominaban «los del desierto» y que consistían en oficializar la relación diplomática con la apertura de la embajada de Emiratos Árabes Unidos en Venezuela.

Los agentes de la UDEF también han detectado que Julio Martínez intentó la «comercialización de amarillo», que los agentes presuponen que es oro. Además, han encontrado otro proyecto denominado Western Atlas Resources sobre un proyecto en la Loma de Níquel.

También han encontrado operaciones como una de exportación de oro, transformación en otras divisas de euros en metálico en Caracas y la implementación de una ruta para la «entrega de producto físico» por importe de varios millones. El juez investiga estas transacciones como presunto blanqueo de capitales.

«El conjunto de indicios recabados en el marco de las presentes diligencias se evidencia la existencia de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias a partir de los contactos ostentados por José Luis Rodríguez Zapatero», señala la fiscal encargada del caso Plus Ultra, que ya ha escalado al ex presidente de España.

Zapatero: el líder

José Luis Rodríguez Zapatero no era ajeno a lo que hacían sus colaboradores. La Fiscalía Anticorrupción le sitúa en un presunto rol de liderazgo. «Se erige como la figura principal de la red de influencia, su intervención resulta determinante para la proyección de la red a las diversas esferas de influencia, respecto de los objetivos que se pretenden conseguir para los clientes de la red organizada», explica la Fiscalía.

Y prosigue: «La red que lidera operaría bajo una apariencia formal de organización o de plataforma de representación que, en realidad, estaría siendo empleada como un instrumento de intermediación e influencia. Además, dispondría de una red de contactos institucionales y empresariales que serían empleados por la red organizada de la que este se desvincularía interesadamente».

Zapatero «intervino» en Plus Ultra

Tal y como se desprende de los mensajes intervenidos, José Luis Rodríguez Zapatero ayudó a los directivos de la aerolínea a conseguir el rescate de la compañía por parte del Gobierno de España.

El ex presidente, además, se prestó también a solucionar problemas de la aerolínea. El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, informó a un directivo de la compañía que, tras unos problemas que se producen con Plus Ultra, José Luis Rodríguez Zapatero iba a intervenir para que les otorgasen los permisos sin que tuviera que intervenir la embajada de España.

«Mañana Zapatero interviene directamente, va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España», informó Martínez Sola, a lo que el otro directivo contestó: «Excelente».