Sánchez compartía con Begoña la cuenta bancaria que ella usó para registrar el software de la Complutense

La figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aparece referenciada en el análisis de las cuentas bancarias aportado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, figurando como cotitular junto a su cónyuge, Begoña Gómez, en la cuenta bancaria que ella usó para registrar el software pagado de la Universidad Complutense de Madrid.

En el folio nº 145 del informe remitido por la UCO al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, si bien no se cita el nombre de Pedro Sánchez, se dice que Begoña Gómez abonó 206,57 euros para el registro de la marca de su polémico software desde una cuenta bancaria de la que era titular «junto con su cónyuge».

Adicionalmente, prosigue el atestado de la Guardia Civil, se asume un pago de 23,19 euros, que es abonado en efectivo por parte de Begoña Gómez en el 4 de marzo de 2020, según figura en el resguardo del movimiento. Este pago corresponde a una modificación que supone la inclusión del logo en la marca.

Los investigadores explican aquí que el registro de la marca M4058366, relativa al logo TSC (TRANSFORMACIÓN SOCIAL COMPETITIVA), nombre de la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Complutense y que también usó para su controvertido software, habría sido «solicitado a fecha de 04.03.2020, siendo finalmente concedido a fecha de 26.10.2020». Dicha marca es solicitada y registrada a nombre de Begoña Gómez, remarca el informe.

De esta manera, la UCO ha concluido en este nuevo atestado fechado el 21 de mayo de 2026 que Begoña Gómez registró, a su nombre, la marca y el dominio de la plataforma digital Transforma TSC, desarrollada con fondos públicos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en el marco de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva que ella misma codirigía.

Los investigadores constatan que ni la marca ni el dominio web fueron inscritos a nombre de la institución universitaria, pese a que la herramienta había sido sufragada mayoritariamente con dinero procedente de patrocinadores privados que, una vez ingresado en las arcas de la UCM, adquirió la condición legal de fondos públicos.

Además, la Guardia Civil señala que el software, del que presuntamente Begoña Gómez se apropió de forma indebida, llegó a tener «actividad comercial» real, respaldándose en pagos por valor de 6.688 euros recibidos por la empresa Innovación Hexagonal.

«Sobre Transforma TSC SL no es posible precisar con exactitud cuáles eran sus aspiraciones comerciales dado que su periodo de actividad abarcó desde noviembre de 2023 hasta junio de 2024, tras la apertura de este procedimiento judicial», apunta la UCO.

En todo caso, añade el informe, esta mercantil registrada a través de la cuenta «llegó a tener ingresos derivados de facturación, concretamente a la entidad Innovación Hexagonal SL, por un valor total de 6.687,85 euros», advierte la UCO.

Asimismo, el dominio www.transformatsc.org fue registrado el 21 de septiembre de 2022 a nombre de Blanca de Juan, coordinadora de la Cátedra, y transferido el 14 de julio de 2023 a nombre de Begoña Gómez, coincidiendo con la desvinculación profesional de De Juan de la UCM. Los pagos posteriores de renovación, por importe total de 118,58 euros, se realizaron desde la cuenta personal de Gómez

Los agentes precisan que la cátedra codirigida por Begoña Gómez no siguió los procedimientos establecidos por la Universidad Complutense -titular de los derechos de propiedad intelectual del software- e incluso llevó a cabo acciones de promoción exponiendo el interés empresarial y no el académico.

El juez Peinado procesó el pasado abril a la mujer de Pedro Sánchez, a su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés al considerar que hay indicios sobre ellos respecto a la comisión de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.