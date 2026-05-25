Alvar y Aratz hacen historia en ‘Supervivientes 2026’: así ha sido la noria infernal más larga

La pasada noche del 24 de mayo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. El popular formato de supervivencia se encuentra en su recta final. Por lo que cada prueba es clave si el objetivo es llegar a la gran final. Así pues, en la gala de anoche, de Conexión Honduras, la audiencia tuvo la oportunidad de volver a ver una de las pruebas más duras y temidas del formato: la noria infernal. Un reto que se disputaron Aratz Lakunza y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y con el que los jóvenes dejaron claro por qué son dos de los favoritos de la edición.

El ganador de la noria infernal sería recompensado con el tridente dorado. Por ello, ambos concursantes comenzaron la prueba muy decididos. Como los mejores de las dos pruebas anteriores, los jóvenes se sujetaron a la plataforma. Y es que, por muchas vueltas que les diesen, estaban aferrados y ninguno daba señales de ceder. Una situación que no solo tenía impresionada a María Lamela, la presentadora que se encuentra en la isla, Sandra Barneda tampoco daba crédito desde el plató. «Impresionante, absolutamente admirable. Pelos de punta», indicaban.

Aratz y Alvar suman 22 minutos en la noria infernal de ‘Supervivientes 2026’

El tiempo pasaba, los participantes seguían sujetos a la plataforma y se reajustaban, pero ninguno se daba por vencido. Por ello, María Lamela les informó, teniendo en cuenta que ya había transcurrido mucho tiempo, que si los dos llegaban a los 22 minutos, ambos serían los ganadores del tridente. Un incentivo por el que pelearon hasta el final y terminaron por escribir sus nombres en la historia del formato.

Y es que Aratz Lakunza y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo han sido los dos concursantes que más han aguantado en esta prueba. Un récord con el que no dejaron indiferente a nadie y por el que fueron muy aplaudidos. Asimismo, tras pararse la noria infernal, los concursantes se dieron un fuerte abrazo. Pues, habían vivido juntos la gran dificultad de esta prueba. Un momento donde no faltaron las emociones.

«Os quiero mucho», dijo Aratz en honor a su familia y seres queridos. Por su parte, Alvar le dedicó su victoria a su abuelo. «Es en quien pensaba cuando estaba agarrado, estaba con él dándole un abrazo y pensando en toda la gente que ha inspirado a lo largo de su vida», comentó. Y es que su abuelo ha sido siempre uno de sus grandes modelos a seguir.

¿Qué hicieron Alvar y Aratz con el tridente dorado de ‘Supervivientes 2026’?

Como campeones, los concursantes fueron recompensados con el tridente dorado. De esta manera, tuvieron que decidir si utilizarlo en estas nominaciones, guardarlo o cambiarlo por una barbacoa para ellos y sus compañeros. Ante ello, no lo dudaron dos veces y se decantaron por utilizarlo para salvar a Aratz, que estaba nominado.

Eso sí, al salir él de la lista de nominados, tenían que elegir a un nuevo nominado. No podía ser la líder de la semana, Alba Paul. Por lo tanto, los participantes sentenciaron a Claudia. «Siempre la cago en las nominaciones porque siempre hay alguien que no está contento y te jod*, pero es que ahora la ha cagado», dijo Alvar. Unas palabras con las que hizo alusión al robo de la lata.