La Guardia Civil ha descubierto en la localidad de Seseña (Toledo) hasta 91 inmigrantes ilegales empadronados a la vez en la misma vivienda para colarse en la regularización del Gobierno. En total, los guardias han detectado más de 400 inmigrantes en situación ilegal con empadronamientos falsos en el mismo municipio toledano.

Durante la llamada operación Qafila, se descubrió que quienes les facilitaban los empadronamientos falsos a los inmigrantes para colarse en la regularización, eran los cuatro miembros de una banda que cobraba a cada inmigrante ilegal 400 euros por cada documento.

La investigación del grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo arrancó tras detectar un incremento desproporcionado de solicitudes de empadronamiento por inmigrantes ilegales en Seseña, con decenas de extranjeros empadronados en la misma vivienda. El caso más llamativo fue el de 91 extranjeros empadronados en un mismo piso de Seseña.

Captan inmigrantes de Marrucos y Túnez

Tras analizar al detalle los expedientes de empadronamiento concedidos, la Guardia Civil descubrió también que las solicitudes habían sido tramitadas de forma reiterada por las mismas personas en contratos que parecían claramente falsificados.

Así, los investigadores pudieron aclarar que había una banda organizada detrás de los empadronamientos ilegales, que se dedicaba a captar a inmigrantes ilegales de nacionalidades y orígenes muy concretos como son Marruecos, Túnez, Argelia y Egipto.

La banda organizada cobraba entre 300 y 400 euros a cada persona por regularizar su situación administrativa en España y los principales métodos consistían en falsificar documentos de empadronamiento sin que los dueños de las viviendas afectadas conocieran los hechos.

Al final de la operación policial, los investigadores de la Guardia Civil han podido acreditar la existencia de 400 inmigrantes en situación irregular y empadronados falsamente en la localidad de Seseña. Personas que a la vez se consideran víctimas de la organización criminal que les cobraba por los trámites.

Para empadronarse en España, cualquier extranjero, independientemente de su situación legal, necesita un documento de identidad válido y un justificante que acredite su domicilio de residencia. El trámite se realiza en el ayuntamiento del municipio donde reside, en este caso en Seseña.

El empadronamiento, que se concede sin mayor revisión, permite a los inmigrantes en situación regular o irregular, su regularización administrativa, convirtiéndose en prueba de su arraigo en España para acogerse a la regularización del Gobierno, acceso a la sanidad pública, escolarización y otros trámites oficiales para solicitar ayudas estatales, municipales o de la comunidad autónoma correspondiente.