La familia de Francisco de Paula, un joven de Jaén desaparecido hace tres días en el monte Olimpo (Grecia), pide ayuda para localizar a las últimas personas que pudieron hablar con él antes del suceso. Francisco, vecino de Andújar de 25 años, desapareció el pasado martes día 19 de mayo, mientras realizaba la ruta de los Tres Picos, una de las travesías más duras de la zona. Ahora, su familia parte hacia Grecia para participar en su búsqueda y hace un llamamiento para localizar a posibles testigos de su desaparición.

«Nos vamos hoy para Málaga y desde allí a Grecia, necesitamos que se difunda la noticia de su desaparición para encontrar nuevas pistas que nos permitan dar con él. Tenemos todo el apoyo del Ayuntamiento de Andújar y estamos en contacto permanente con la jefa del operativo de búsqueda de Grecia», cuenta su hermano Juan José.

Francisco salió del refugio a las 6:00 horas de la mañana del martes para ascender a la cumbre del monte Olimpo. El joven viajó a Grecia el pasado sábado, «Su objetivo era subir al tercer pico del Olimpo, pero no iba bien preparado, especialmente para las malas condiciones del tiempo en ese momento», explica su hermano.

Los últimos que vieron al joven

Los últimos que vieron a Francisco fueron los integrantes de un grupo de senderistas alemanes que le hicieron la fotografía que encabeza esta información.

Estos senderistas decidieron abandonar la subida al pico debido a las malas condiciones meteorológicas e intentaron sin éxito convencer a Francisco de que hiciera lo propio, pero él decidió continuar.

Otro grupo de senderistas británicos asegura haberlo visto un poco más tarde e intentar también que les siguiera de vuelta al refugio, pero el español decidió proseguir con la subida al pico.

Su pista se perdió a las 9:18 horas

La pista de Francisco se perdió a las 9:18 horas del martes. Ahí se perdió la cobertura del teléfono móvil del joven desaparecido y no se le volvió a ver.

El miércoles, solo unas horas después, su familia interpuso una denuncia por su desaparición ante la Policía Nacional y en la embajada de España en Grecia.

Desde entonces, bomberos y policías han montado un operativo de búsqueda para localizar a Francisco, pero no ha dado resultados. «Están en permanente contacto con nosotros, pero queremos ir allí a intentar colaborar todo lo posible en la búsqueda de mi hermano», aclara Juan José.