Los Mossos d’Esquadra intentan identificar y detener al atracador que asaltó el sábado pasado una tienda de telefonía de Mataró (Barcelona) pistola en mano y al grito de: «Todos al suelo».

El robo tuvo lugar pasadas las 10:00 horas de la mañana, cuando hacía poco tiempo que la tienda había abierto sus puertas y no había clientes en su interior en ese momento.

Aprovechando la oportunidad, un ladrón que tapaba su rostro con una gorra de visera y portaba una maleta haciéndose pasar por un turista, entra en la tienda e intenta atraer al dependiente para encañonarle.

«¡Todos al suelo!»

«¿Tiene cargadores de teléfono para este tamaño?», pregunta el atracador con la intención de obligar al dependiente a acercarse. En cuanto lo consigue, el atracador saca una pistola de su chaqueta, monta el arma con un sonido inconfundible y apunta al vendedor gritando «Al suelo, todos al suelo».

Sin embargo, el vendedor, chillando desesperado se protege detrás del mostrador del comercio mientras el atracador va a buscarle con su pistola cargada.

Finalmente, el atracador consiguió hacerse con un botín nada despreciable, cargarlo en su maleta y escapar sin que los Mossos d’Esquadra pudieran detenerle.