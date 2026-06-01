Manos Limpias pide que el Supremo investigue al «one» Sánchez «como inductor de las cloacas» del PSOE

El colectivo de funcionarios Manos Limpias ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que eleve al Tribunal Supremo una exposición razonada del conocido como caso Leire al existir «indicios sólidos de la participación activa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como inductor de las cloacas».

Así aparece recogido en un escrito -al que ha tenido acceso OKDIARIO- donde Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en otros casos de corrupción socialista, subraya que el «presidente del Gobierno, era y es el principal interesado y que las causas contra su esposa y hermano no prosperaran, con el deterioro no solo de su imagen familiar, sino también de la institución a la que representa, e induce y se sirve de las cloacas para salvar y limpiar los procesos judiciales en los que estaban inmersos Begoña Gómez y David Sánchez».

De igual modo, la organización presidida por Miguel Bernad destaca que en el auto del juez Pedraz sobre las cloacas del PSOE «se cita: por orden del ONE, en varios momentos». De esta manera, para Manos Limpias, «el más mínimo sentido común conduce de manera inequívoca, incontestable, descarada, al promotor e instigador de esa cloaca, que representa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez».

«Nos encontramos ante una banda de delincuentes para salvar a Begoña Gómez y David Sánchez, y el mayor interesado en salvarles, era y es el presidente del Gobierno», enfatiza el escrito.

«En un Estado de derecho, se ha producido no sólo una injerencia en el poder judicial, sino que se han practicado acciones mafiosas que no sólo han puesto en riesgo los procesos judiciales, sino también la dignidad de jueces, fiscales, periodistas, policías y de las acusaciones populares como la de Manos Limpias», señala el colectivo de funcionarios.

Además, hace hincapié en el hecho de que cuando se produce la imputación de Begoña Gómez, su esposo pronuncia un discurso tras cinco días de reflexión donde habría dado la orden de «que se limpie todo». Tras ello, señala Manos Limpias haciéndose eco del auto del juez Pedraz, los «operadores» Leire Díez, ex fontanera del PSOE, y el empresario Javier Pérez Dolset manifestaron, respectivamente: «Limpieza» y «Limpieza sin límite».

Ordenador ‘hackeado’

También denuncia el escrito que «las cloacas de Moncloa pusieron su punto de mira en la acusación popular de Manos Limpias». «Había que desactivar nuestras denuncias, y para ello se hackeó el ordenador de Manos Limpias con objeto de encontrar algo que pudiera incriminar a Miguel Bernad», advierte el colectivo.

En este contexto, Manos Limpias recuerda que «en el archivo central incautado a Leire Díez, una de las carpetas estaba dedicada a Correos de Manos Limpias». «Es obvio que las cloacas se usaron para perseguir a jueces, fiscales, policías, periodistas. Teniente Coronel Balas, y la operación Cataluña. Todo ello consta en los archivos incautados a Leire Díez. Es de sentido común que detrás se encontraba el ONE», recalca el colectivo de funcionarios públicos.

Por ello, Manos Limpias reafirma su legitimidad para pedir reclamar al juez la elevación de dicha exposición razonada al Supremo en tanto «inició denuncias contra Begoña Gómez y David Sánchez; ha sido víctima de las cloacas al hackear sus correos; y ha sido víctima de un intento de agresión».

Sobre la tipificación de la inducción en el «artículo 28.2 del Código Penal», el escrito asegura que se cumplen aquí los requisitos exigidos, según reiterada jurisprudencia, como «influencia del inductor sobre el inducido; que la incitación ha de ser clara y adecuada («Que se limpie todo»); «que se determine a un ejecutor determinado («las cloacas») y a la comisión de un delito concreto (desactivar los procesos mediante amenazas, coacciones, injurias y calumnias); que el inducido realice el tipo delictivo al que ha sido incitado; y que el inductor haya actuado con la doble intención de provocar la decisión criminal».