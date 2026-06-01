Mutuactivos lanza dos nuevos fondos éticos dirigidos a instituciones y congregaciones religiosas

Mutuactivos SGIIC, la entidad de gestión de activos financieros de Mutua Madrileña, ha lanzado al mercado dos nuevos fondos, Mutuafondo Goodway Renta Fija Flexible, FI y ETS Goodway Renta Variable Global, FI dirigidos especialmente a inversores interesados en alinear sus inversiones con los criterios fundamentales de la ética cristiana, ya sean congregaciones religiosas, instituciones o familias, sin renunciar a la rentabilidad. Su gestión se regirá por los criterios éticos reflejados en la Doctrina Social de la Iglesia y la directriz “Mensuram Bonam”.

Ambos fondos aplican, además, criterios de inversión socialmente responsable ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) y están clasificados como Artículo 8, bajo el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR).

Los dos vehículos utilizan una solución, denominada Goodway Ratings, que permite evaluar el grado de cumplimiento ético de un instrumento financiero o cartera, bajo el prisma de la ética cristiana. Su principal valor diferencial es que, además de asignar una calificación ética, propone alternativas de inversión con un perfil de riesgo y rentabilidad similar, pero con un mayor grado de cumplimiento ético.

Esto se logra mediante la combinación de un estudio académico pormenorizado, datos especializados, tecnología y algoritmos. Goodway cuenta con un comité ético externo, formado por siete académicos especialistas en derecho, ética, doctrina social, filosofía y bioética y armamento, responsables de establecer y graduar los múltiples criterios éticos a examinar en el mercado. Ambos fondos utilizarán esta herramienta en el proceso de gestión para realizar el filtrado ético de los activos en los que invertirán.

Carteras diversificadas

Mutuafondo Goodway Renta Fija Flexible, FI invertirá el 100% de su cartera en renta fija, ya sea pública o privada. En concreto, podrá invertir hasta un 40% de su cartera en deuda subordinada y, de ese porcentaje, hasta un 15% en bonos contingentes convertibles. Los emisores y mercados serán de la OCDE y hasta un 25%, de mercados no OCDE. Mutuactivos SGIIC será la gestora del fondo, si bien Alveus Investing AV, SA, será el asesor del fondo y se encargará de hacer el filtrado ético del universo de inversión.

Por su parte, ETS Goodway Renta Variable Global, FI invertirá más del 75% de su cartera en renta variable global, en valores principalmente europeos y americanos. Hasta un 20% podrá estar invertido en mercados emergentes. Mutuactivos SGIIC ha delegado la gestión de las inversiones en Alveus Investing AV, SA, que seleccionará los activos teniendo en cuenta los criterios éticos definidos en el anexo de sostenibilidad.

El proceso de inversión de ambos fondos también evaluará los riesgos de sostenibilidad. Para ello se utilizará una metodología propia y tendrán en cuenta información ASG publicada por las propias compañías o emisores de los activos en los que invertirán, así como ratings publicados por proveedores externos.

Luis Ussía, presidente y consejero delegado de Mutuactivos SGIIC, asegura que estas dos propuestas vienen a cubrir la demanda al alza de inversores que buscan soluciones rentables y, a la vez, acordes con la Doctrina Social de la Iglesia. «Ambos fondos se regirán por criterios de inversión éticos, pero buscando en todo momento lograr una rentabilidad atractiva. Mutuafondo Goodway Renta Fija Flexible, FI y ETS Goodway Renta Variable Global, FI serán buen ejemplo de cómo en el ámbito de las inversiones, la ética y la rentabilidad no están reñidas, sino que son compatibles”, afirma Ussía.

Por su parte, Jorge Bolívar, fundador y consejero delegado de Alveus Investing AV, SA, afirma que “con Goodway, resultado de una estrecha colaboración durante los últimos tres años entre Alveus Investing AV, SA, ETS y Virtus Universitas, aportamos, no solo una propuesta de alto valor a cualquier inversor sensible a los principios de la ética cristiana, sino también una solución innovadora al dilema entre ética y rentabilidad”.

Donación a ONG

Otra peculiaridad de los fondos es que Mutuactivos SGIIC donará parte de la comisión de gestión (0,10% anual sobre el patrimonio), a instituciones y/o entidades relacionadas con la Iglesia Católica cuyos proyectos promuevan el bien común, la dignidad humana, el cuidado del medioambiente, la inclusión de los más vulnerables, la justicia social, el voluntariado y la cooperación asistencial.

Los dos fondos presentan una inversión mínima de 10 euros. Mutuafondo Goodway Renta Fija Flexible, FI tiene un riesgo de nivel 2, en una escala de 1 a 7 (donde 1 es el menor riesgo y 7 el mayor riesgo), mientras que ETS Goodway Renta Variable Global, FI está catalogado como riesgo 4.