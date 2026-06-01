‘Euphoria’: ¿habrá temporada 4 de la serie de HBO Max?

Tras años de larga espera, la plataforma de HBO Max trajo de regreso su ficción más esperada: Euphoria. La popular producción, protagonizada por Zendaya, volvió este 2026 y lo hizo con el objetivo de presentarle a su público su tercera temporada. Nuevos capítulos que han plasmado un salto temporal en la trama de cinco años y que nos han mostrado qué ha sido de sus personajes en este largo período de tiempo. Un cambio bastante notorio en la vida de los personajes y donde quedan lejos los años de instituto. Y es que la vida adulta no es fácil. ¡ALERTA DE SPOILERS!

La tercera temporada de Euphoria nos ha mostrado cómo las drogas, las deudas y la infelicidad siguen presentes en la serie. Mientras personajes como Rue intentan saldar sus cuentas pendientes con los narcotraficantes, Maddy intenta hacerse un hueco en la vida del lujo con trabajos cuestionables. Todo ello mientras Nate y Cassie se casan, tras años de noviazgo, pero poco tardan en vivir su peor pesadilla. Pues, las deudas y la mafia persiguen al joven. Una situación que lleva a su mujer a ser creadora de contenido en OnlyFans para ganar dinero y pagar lo que deben. Por su parte, Jules disfruta de su vida junto a un sugar daddy. Y es que, a cambio de encuentros sexuales, el hombre le paga un alquiler y le da un buen sueldo.

Sin lugar a dudas, la Euphoria que conocíamos ya no existe. Mucho ha cambiado. Además, ha habido algunas bajas en su historia, pero fue ayer, 31 de mayo, cuando la serie concluyó la travesía de su tercera temporada. Eso sí, debido a que los episodios se estrenan de manera simultánea en todo el mundo, en España no se ha podido ver hasta la madrugada de este 1 de junio. Un último episodio que no ha dejado indiferente y con el que hemos visto lo que ha sucedido tras el fatídico y traumatizante final del personaje interpretado por Jacob Elordi.

¿Habrá temporada 4 de ‘Euphoria’?

Han sido semanas de especulaciones, pero podemos confirmar que no habrá más episodios de Euphoria. El creador de la serie, Sam Levinson, ha confirmado que la producción cierra su historia con la temporada 3. Una información que ha sido respaldada por HBO Max.

Y es que esta última temporada ha sido un auténtico reto para todos. Además de contar con muchos retrasos en su grabación, por huelga de guionistas y otras cuestiones, sus actores principales han crecido. Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi ya no son unos niños. Cada uno se ha labrado su hueco en la industria interpretativa. Una situación que dificulta sus agendas y, por lo tanto, el reunirlos a todos a la vez en el set de rodaje.

Asimismo, aunque la confirmación no ha llegado hasta ahora, muchos de sus actores han dejado caer en entrevistas que Euphoria ya tenía su final programado. El final de una etapa que se ha constatado aún más con lo sucedido en el último capítulo de la tercera temporada. Y es que, tal y como se ha podido ver, el drama ha estado presente hasta el final.