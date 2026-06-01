La drástica decisión de Claudia deja sin comer al grupo en ‘Supervivientes 2026’: «Es mala persona»

El pasado domingo 31 de mayo, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2026: Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. De esta forma, y contra todo pronóstico, los más fieles seguidores del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras fueron testigos de cómo uno de los participantes fue expulsado, por lo que se vio obligado a poner punto y final a esta aventura. Pero no todo queda ahí, puesto que, como suele ser habitual en los debates de los domingos, los espectadores de Telecinco fueron testigos de las consecuencias de una polémica decisión que Claudia tomó en el llamado Dilema de Poseidón.

¿A qué nos referimos, exactamente? La que fuese participante de la novena edición de La isla de las tentaciones no tuvo reparos a la hora de elegir un desayuno de tres días con Maica a cambio de que el grupo perdiera las lentejas de su dotación. Todo ello cuando otros compañeros de Supervivientes 2026 habían renunciado a comer para no perjudicar al resto, con todo lo que eso supone. Al saber el paso que había dado la mallorquina, Alba Paul no dudó un solo segundo en dar a conocer a los espectadores del reality lo que pensaba sobre su compañera: «Es mala persona». Lejos de que todo quede ahí, la creadora de contenido en redes sociales quiso ir mucho más allá: «Nos deja sin comer la mitad de la comida que tenemos durante toda la semana», recordó.

Aratz, por su parte, quiso mostrarse profundamente contundente con Claudia, reprochándole su actitud: «No entiendo la poca empatía». Como era de esperar, la mallorquina no se achantó ante la reacción de sus compañeros en Supervivientes 2026: «¿Aún sorprende que tome esa decisión?», cuestionó.

Por si fuera poco, no tuvo reparos a la hora de añadir algo más: «Llevo 90 días en los que la única persona que ha estado conmigo ha sido Maica. ¿Por qué yo tengo que ser buena compañera?», preguntó. Fue entonces cuando, al ver que el resto del grupo estaba mostrando públicamente su indignación hacia Claudia, Sandra Barneda se vio obligada a pedir que se calmasen.

Claudia, entre lágrimas: «No puedo más, estoy muy agobiada»

Durante la publicidad, y al sentirse al límite y visiblemente superada por la situación, la ex participante de la novena edición de La isla de las tentaciones abandonó la palapa. De hecho, Sandra Barneda se la encontró fuera, llorando desconsoladamente. Una oportunidad que la joven aprovechó para explicar la razón por la que se encontraba en esa situación. «No puedo más, estoy muy agobiada», comenzó diciendo. Y añadió: «Me afecta porque es todo el rato: ‘Claudia hace’. Pero si hago, también es porque me han hecho», recordó.

Una vez regresó con sus compañeros, Alba Paul expresaba cómo se sentía en este momento: «No compro nada ya, es constante, 90 días de la misma historia. No puedo convivir más con ella. Lo que hace es a propósito para fastidiarnos. Esto es un concurso de superación y con ella no lo vivo bien». José Manuel Soto, por su parte, aprovechó este debate para sentenciarlo con dureza: «Entiendo este como un concurso de compañerismo y de valores. Admiro a la gente que me enseña cosas, no a la gente que miente y me roba».