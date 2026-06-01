‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, domingo 31 de mayo?

La pasada noche del 31 de mayo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. Mediante la emisión de Conexión Honduras, presentada por Sandra Barneda, el público tuvo la oportunidad de ver todo lo acontecido en la isla durante los últimos días, que no ha sido poco. Pero, además, se demostró cómo va faltando menos para la gran final del programa. De hecho, anoche, se realizó una nueva expulsión en la Palapa. Y es que Borja Silva, Claudia Chacón y Alvar Seguí se disputaron su permanencia como los nominados de la semana. Una noche repleta de emociones y nerviosismo donde hubo un nuevo adiós.

Teniendo en cuenta que la gran final está a la vuelta de la esquina, ninguno de los nominados quería ser el expulsado. Por eso, cada uno realizó un alegato para convencer a la audiencia de por qué debía quedarse en el reality. Un momento de máxima tensión, pues eran tres de los pesos pesados del concurso. De hecho, esto se notó en los porcentajes ciegos. Y es que, tal y como Sandra Barneda reveló, eran de los más ajustados de la edición: 35,7%, 32,3% y 32%. Pero, ¿quién ha sido el nuevo expulsado? Antes de revelar el nombre definitivo, el formato comunicó el nombre del primer salvado.

¿Quién fue el expulsado ayer, 31 de mayo, en ‘Supervivientes 2026’?

La presentadora de Supervivientes 2026: Conexión Honduras comunicó que el nombre de este primer salvado no quería decir que fuese el más votado. Fue así como reveló que Alvar Seguí se libraba de la expulsión. Una situación que dejaba entre la espada y la pared a Borja Silva y Claudia Chacón. Y es que, los que llegaron a ser grandes amigos en Honduras, tuvieron que disputarse su permanencia en el programa.

Eso sí, para sorpresa de todos, la organización no volvió a abrir un nuevo televoto. Lo votado antes ya era la sentencia final, por lo que no se podían modificar los porcentajes ciegos. De esta manera, sin ánimos de alargar más el momento en la Palapa, la comunicadora reveló que la salvada era Claudia Chacón. Por lo tanto, el expulsado de la noche ha sido Borja Silva.

Con deportividad, el joven ha aceptado su destino de volver a España. Aratz Lakuntza, al respecto, no ha podido contener las lágrimas al ver cómo su gran amigo tenía que abandonar el reality. «Muchísimas gracias por haberme dejado vivir esta experiencia junto a mi pareja y haberme traído a mi madre y haber vivido yo el atardecer más bonito de mi vida», dijo Borja Silva agradecido.

Asimismo, con mucha humildad, el joven, de 27 años, quiso compartir un consejo que su madre le dio cuando le fue a ver a la isla. «Me dijo una palabra mi madre que era sonríe, sonríe hasta el último día. Ganes o no ganes el premio, acuérdate con una sonrisa de que esto es una experiencia única. Me voy sonriendo y me voy orgulloso de donde he llegado», dijo antes de irse.