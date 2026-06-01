El crecimiento de la actividad del sector manufacturero de España se desaceleró durante el pasado mes de mayo, cuando el correspondiente índice PMI pasó a situarse en 51,2 puntos desde los 51,7 del mes anterior.

La cifra ha decepcionado las expectativas de subida a 53,7 puntos. El economista Paul Smith señala que estos datos son resultado de la combinación de precios elevados y la incertidumbre persistente.

«El mes de mayo indicó una reversión parcial del crecimiento del sector manufacturero impulsado por los stocks de seguridad observado en el mes anterior», explicó el economista de S&P Global Market Intelligence.

En el quinto mes del año, las empresas encuestadas informaron de retrasos considerables en las rutas marítimas, escasez generalizada de productos y un aumento vertiginoso de los precios de los insumos, especialmente del petróleo y sus derivados, ante el impacto de la guerra en Oriente Próximo y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz.

En consecuencia, los últimos datos de la encuesta revelaron que los precios pagados por los insumos aumentaron al ritmo más fuerte en cuatro años.

Sin embargo, los precios de venta subieron por el alza de los precios de los insumos, ya que las empresas buscaron proteger sus márgenes de beneficios en la medida de lo posible.

«Los altos precios de venta lastraron las ventas», indicaron los autores de la encuesta, destacando que esta circunstancia, sumada a la incertidumbre causada por la guerra, los nuevos pedidos recibidos por los fabricantes disminuyeron fuertemente en general por quinta vez en los últimos seis meses.

También destacan los datos del PMI manufacturero de Alemania que presentan una caída hasta los 50.1 puntos en mayo desde los 51.4 de abril, alcanzando un mínimo de cuatro meses.

Los nuevos pedidos cayeron por primera vez en lo que va de 2026, lastrando el crecimiento de la producción. Los recortes de empleo en Alemania se agudizaron en mayo a medida que las presiones sobre los costes alcanzaron su nivel más alto desde junio de 2022.

El euro reacciona a la baja

El Euro ha reaccionado a los datos del PMI español, germano y europeo con un leve retroceso. El EUR/USD sobre 1.1657, prácticamente plano en el día.

De su lado, en el conjunto de la zona euro, el PMI manufacturero también mostró una moderación en el ritmo de crecimiento al pasar de los 52,2 puntos de abril a 51,6 en mayo.

Mientras que en EEUU sigue subiendo, se espera en la próxima publicación un crecimiento de 55 puntos frente a los 54 anteriores.

«Aunque los fabricantes de la zona euro registraron una expansión por cuarto mes consecutivo en mayo, el sector muestra signos de dificultades debido al aumento de los precios y a las interrupciones en el suministro derivadas de la guerra en Oriente Medio», comentó Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence.

Mientras tanto, el experto advirtió de que la incidencia de retrasos en la cadena de suministro ha alcanzado su nivel más alto desde la escasez de suministros provocada por la pandemia en 2022, lo que ejerce una mayor presión al alza en los precios.

Estancamiento en la cartera de pedidos

«Las fábricas se ven obligadas a repercutir el aumento de los costes a los clientes, lo que inevitablemente impulsará la inflación en los próximos meses», apuntó Williamson.

Sin embargo, la demanda se está viendo afectada por el incremento de los precios, y en mayo se observó un estancamiento en la cartera de pedidos tras tres meses consecutivos de mejora.

«Los responsables de las políticas monetarias estarán deseosos de frenar el aumento de la inflación, pero también serán prudentes en cuanto al alcance de las subidas de los tipos de interés, dados los indicios de una demanda debilitada que ya está surgiendo», apostilló.