Enric Blasco será el nuevo director de Indra en Cataluña

Indra ha nombrado a Enric Blasco como nuevo director territorial en Cataluña a partir del 1 de julio, según ha informa la compañía en un comunicado este lunes.

Esta incorporación se enmarca en la estrategia de crecimiento de la empresa en Cataluña, y se une al nombramiento de Anna Ortí como directora de negocio en esta comunidad desde el pasado octubre.

Blasco es ingeniero industrial y fue fundador y consejero delegado del grupo IDP antes de cerrar su integración en el grupo Bureau Veritas en 2025.

A lo largo de su trayectoria, ha impulsado proyectos vinculados a la industria, la energía, las infraestructuras, los centros de datos y la innovación tecnológica, manteniendo además una implicación institucional y empresarial en Cataluña.

Actualmente es presidente de Cassa y, desde su nueva responsabilidad en Indra, asumirá la máxima responsabilidad de la compañía en Cataluña, donde liderará la estrategia territorial y la relación institucional y empresarial.